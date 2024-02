Infermieri per l'ospedale: 5 avvisi della Asl / GUARDA I TERMINI

PESCARA. Infermieri nella sanità pubblica in Abruzzo. Scadono a mezzanotte di oggi i termini per presentare le domande ai primi due avvisi su 5 della Asl di Pescara per la formazione delle graduatorie dalle quali l’Azienda sanitaria intende attingere per assunzioni di infermieri professionali con contratto a tempo determinato.

Si tratta di avvisi per titoli e prova finalizzati alle esigenze di diversi settori e reparti a seconda dei quali differiscono le scadenze entro le quali inviare le domande. Per tutti gli avvisi l’obiettivo è e resta quello di arrivare a formare una graduatoria di infermieri professionali che potranno essere chiamati per lavorare nei reparti dell’ospedale.

Gli avvisi sono cinque: due scadono oggi 7 febbraio, per gli altri tre c’è un po’ di tempo per presentare la domanda perché scadono il 16 febbraio. Andiamo per ordine. Gli avvisi che scadono oggi sono quello per infermieri dell’Hospice e cure palliative e quello per le esigenze del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale.

Invece, entro il 16 febbraio chi è interessato deve inviare la candidatura di infermiere per: le esigenze del Dipartimento oncologico-ematologico (terzo avviso), per quelle del Dipartimento per le Medicine (quarto avviso) e infine per le esigenze del Dipartimento della Chirurgie (quinto avviso).

Un infermiere professionale può fare inserire la domanda in tutti e cinque gli avvisi, a seconda dei titoli e delle richieste. La Asl precisa che ciascuna graduatoria finale di idoneità e di merito viene formulata da un’apposita commissione. Maggiori informazioni e specifiche richieste sono consultabili sul portale della Asl (https://www.asl.pe.it/BandiConcorsi.jsp)