L'Abruzzo in mare con "Diecimila vele di solidarietà"

PESCARA. Si chiama "10.000 vele contro la violenza sulle donne - Cambiamo rotta insieme", l'iniziativa-flash mob nazionale della nautica in programma domenica mattina, 4 luglio, ideata dall'associazione di promozione sociale "Diecimila vele di solidarietà" di La Spezia. Prevista la partecipazione della quasi totalità dei circoli e delle associazioni nautiche, porti e approdi turistici d'Abruzzo.

L'evento si svolge contemporaneamente in tutta Italia e vede imbarcazioni a vela, a motore, catamarani, uscire in mare issando un nastro rosso: un segnale convenzionale per dire stop a qualsiasi forma di violenza sulle donne (domestica, sul lavoro, fisica, psichica, economica, verbale, scolastica, ecc.).

La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco Carlo Masci e dei rappresentati di Circoli, associazioni partner, approdi e i porti turistici abruzzesi che hanno aderito in maniera entusiastica e Assonautica Pescara è riuscita a mettere a sistema come capofila.

"Il messaggio è che tutti insieme dobbiamo lavorare come fa un team su una barca a vela per raggiungere l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e porre fine a questo flagello, come lo ha definito l'Onu, che è la violenza sulle donne", commenta il presidente Assonautica Pescara, Francesco Di Filippo.

Per l'occasione la città di Pescara, già da sabato 3 luglio e quindi domenica 4, illumina la Torre comunale, il Ponte del Mare e il Ponte Flaiano di rosso, a sostegno dell’evento. Il Porto turistico issa all’ingresso del Marina un nastro rosso, a sostegno dell’iniziativa.

L’artista abruzzese Enea Cetrullo ha creato un’opera ad hoc, una maiolica per 10.000 Vele Contro la Violenza sulle Donne, unitamente alla poesia composta per l’occasione. Inoltre, sempre domenica, alle ore 18,30, è prevista l'inaugurazione al Circolo Porto Antico di Pescara della panchina rossa - colore del sangue, e simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza - con l'esposizione delle

opere d’arte di Vittorio Di Boscio, sempre sul tema della violenza sulle donne. A seguire sempre negli spazi del Circolo Porto Antico, sono in programma le presentazioni dei Centri Anti Violenza.

Il circolo velico Quadrante Dannunziano ha aderito all'appuntamento organizzando la XIX Veleggiata Dannunziana "Stelio Consorte". La veleggiata si tiene, come da tradizione, in concomitanza del solstizio di estate. Ma quest'anno è stata posticipata al 4 luglio in occasione dell’evento.

All'evento abruzzese partecipano oltre ad Assonautica Pescara, Assonautica Teramo, Circolo Velico la Scuffia, Circolo Nautico Pescara, Lega Navale Italiana Pescara, Lega Navale Italiana Giulianova, Lega Navale Ortona, Quadrante Dannunziano, Associazione Allievi Centro Velico Caprera di Pescara, Il Pontile sul Fiume Pescara, Asd Dolphin Club Pescara, Porto Antico Pescara, Circolo Canottieri La Pescara, Sailingteam Svagamente Pescara, Club Nautico San Salvo, Sportello del Mare, Sciogliamo tutti i nodi, Porto Turistico Marina di Pescara, Porto Turistico San Salvo, Ente Porto Giulianova, Marina di Francavilla, Marina del Sole, Marina Portorose Pineto e Roseto degli Abruzzi, Marina di Ortona.