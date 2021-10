Landini in Abruzzo per sostenere i lavoratori della Riello / VIDEO

PESCARA. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini in visita oggi (venerdì 15 ottobre) in Abruzzo. Dopo la lectio magistralis a Pescara, nell'auditorium Petruzzi in via delle Caserme, il programma prevede la visita allo stabilimento Riello.

Alle 12 c'è l'assemblea pubblica con i lavoratori nel piazzale antistante lo stabilimento Riello, a Villanova di Cepagatti. La vertenza dello stabilimento produttivo a un passo dalla chiusura deve essere discussa la prossima settimana al ministero dello Sviluppo economico.

Landini contro la delocalizzazione della Riello: "Urgente una legge che tuteli i dipendenti" La visita del segretario generale della Cgil allo stabilimento di Villanova di Cepagatti che rischia la chiusura

Intanto Landini è tornato a parlare anche dell'assalto di sabato scorso alla sede nazionale della Cgil a Roma. “Abbiamo bisogno – ha spiegato – di dire alle persone che hanno un disagio sociale, perché oggi c’è chi è precario, chi ha paura di perdere il posto di lavoro, chi ha visto ridurre il suo stipendio, la sua pensione, chi non vede un futuro tranquillo davanti a sé questo è il momento di dare risposte a quei problemi. E siccome c’è la possibilità di fare riforme che da anni non si fanno e il nostro Paese ha la possibilità di investire delle cifre nei prossimi anni che non è mai successo dal dopoguerra a oggi abbiamo bisogno di ricostruire il nostro Paese, di rilanciarlo e c’è bisogno di dare spazio e partecipazione ai cittadini. Noi come sindacato che rappresenta il mondo del lavoro rivendichiamo che il mondo del lavoro sia messo nella condizione di partecipare e di essere protagonista di questo cambiamento”.

Landini in Abruzzo: "La logica neoliberista ha prodotto tanti danni..." La lectio magistralis del segretario Cgil nell'auditorium Petruzzi a Pescara, alle 12 l'assemblea con la Riello

Landini ha osservato che “la situazione è molto complessa e articolata e chi pensa di semplificarla commette un errore e rischia di raccontare bugie. Allo stesso tempo c’è bisogno che i nostri valori fondamentali siano difesi. Mi auguro che domani tutte le persone assumano l’elemento centrale che in questo momento è la difesa della democrazia e l’applicazione della nostra Costituzione come strumento di crescita del nostro Paese”.