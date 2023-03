Lavoro, prima assemblea regionale del consorzio degli enti di formazione

PESCARA. Prima assemblea regionale del consorzio degli enti di formazione professionale domani, venerdì 10 marzo, alle 11.30, a Pescara nella sala Favetta del Museo delle Genti D’Abruzzo. A tenere l'assemblea è il Cenfop Abruzzo, vale a dire il Coordinamento enti regionali di formazione e orientamento professionale.

Per l’occasione è stato organizzato un evento di interesse regionale sulla programmazione dei fondi europei per la formazione e le politiche attive del lavoro e lo stato dell’arte del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), finanziato con i fondi del Pnrr, coordinato dalla Regione Abruzzo e promosso dall’Anpal, con lo scopo di favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro e qualificare le persone disoccupate e inoccupate affinché possano acquisire nuove competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Il Cenfop Abruzzo rappresenta ad oggi circa il 30% degli organismi di formazione accreditati nella nostra regione, presenti nelle 4 province, con oltre 1.500 persone coinvolte a vario titolo nelle attività di formazione e orientamento. Il programma Gol è già stato avviato e sta entrando in questi giorni nel vivo della fase operativa, con l’avvio dei corsi di upskilling e reskilling, per i prossimi 5 anni offrirà notevoli opportunità per i beneficiari del programma, vale a dire disoccupati e inoccupati residenti nella regione Abruzzo.

All’incontro saranno presenti, l’assessore regionale alla Formazione professionale e Lavoro Pietro Quaresimale, la direttrice regionale del Dipartimento lavoro e sociale Renata Durante, la dirigente all’Istruzione - Formazione – Università Nicoletta Bucco, il responsabile dell’Autorità di gestione Carmine Cipollone, Luca Bucciarelli coordinamento Cpi Programma Gol, il presidente del Cenfop Abruzzo Nazareno Padovani e la presidente del Cenfop nazionale Silvia Bisso. Sono invitati a partecipare tutti gli organismi di formazione accreditati alla Regione Abruzzo, per dialogare con gli intervenuti e condividere spunti e proposte in vista delle sfide e delle attività che ci attendono in questo nuovo anno.