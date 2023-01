Le Naiadi, sit-in iniziato sotto la Regione e sospeso dopo 3 ore / VIDEO-INTERVISTA

PESCARA. Il sindacato Slc Cgil e i lavoratori e collaboratori delle piscine Le Naiadi tornano a far sentire la loro voce per il futuro dell'impianto sportivo di viale Riviera Nord e organizzano un sit-in quotidiano, dalle 9 alle 13, iniziato stamani davanti alla sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione.

VIDEO-INTERVISTA

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video "La Regione dia un futuro alle Naiadi": video intervista sul presidio a Pescara Il segretario regionale Slc Cgil Guido Cupido spiega i motivi della protesta dei lavoratori dell'impianto sportivo (di Giampiero Lattanzio)

I sindacati vogliono conoscere dalla Regione, proprietario delle Naiadi, il futuro del centro sportivo, attualmente gestito dalla Asd Pretuziana Teramo. In estate è prevista la scadenza dell'attuale gestione e dunque si chiede alla Regione quali saranno i prossimi passi. Alle Naiadi ci sono 10 lavoratori dipendenti e una cinquantina di collaboratori sportivi. Sono circa 4mila i soci che svolgono attività sportiva nel centro che ospita tra l'altro anche le gare casalinghe del Pescara Pallanuoto militante nel campionato nazionale di serie A2 maschile.

AGGIORNAMENTO ORE 15. Dopo tre ore di presidio davanti alla sede della Regione, c'è stato un incontro nella Presidenza del Consiglio regionale, in cui sono state riconosciute le preoccupazioni dei lavoratori circa le tempistiche alquanto strette per una procedura ad evidenza pubblica ed è stata strappata la promessa di una decisione definitiva entro dieci giorni. i lavoratori delle Naiadi, unitamente ai rappresentanti della Slc-Cgil sono stati ricevuti dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, alla presenza dei consiglieri di opposizione ra i quali Antonio Blasioli e Silvio Paolucci. Come riferisco fonti sindacli, è stato annunciato che domattina è previsto un incontro in Regione anche con il presidente della giunta regionale Marsilio per parlare del futuro delle Naiadi. Dall'incontro di questa mattina è comunque venuta fuori la notizia che entro i primi di febbraio gli uffici e i tecnici della Regione analizzeranno la situazione in merito alla sostenibilità del project financing e se non ci fossero le condizioni, alla stesura di un bando di iniziativa pubblica. I lavoratori hanno così deciso di sospendere il sit-in.

"Dal canto nostro, vigileremo su questo termine e chiederemo successivamente una specifica Commissione per conoscere le motivazioni della scelta risolutiva", dicono Blasioli e Paolucci, "ci auguriamo quindi che i propositi si concretizzino al più presto al fine di assicurare il futuro occupazionale a dipendenti e collaboratori, che oggi con la loro professionalità e competenza garantiscono quotidianamente la piena operatività della struttura, con piena soddisfazione di atleti e utenti". I Consiglieri Regionali Antonio Blasioli Silvio Paolucci