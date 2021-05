Liceo da demolire, esami di maturità spostati in altra sede

PESCARA. Ci siamo. Come era stato già annunciato nei mesi scorsi il liceo statale “Guglielmo Marconi” di Pescara, che conta 1400 alunni, sarà demolito per essere ricostruito. E ora è arrivato il momento di lasciare liberi gli spazi di via Marino da Caramanico che potranno essere occupati da alunni e personale solo fino alla fine dell’anno scolastico, il 10 giugno (in realtà al momento vengono usati anche gli spazi del Major). Gli esami di maturità saranno eseguiti altrove, quindi, per consentire alla Provincia di Pescara, presieduta da Antonio Zaffiri, di avviare il progetto di demolizione e ricostruzione (una volta svuotato tutto e sistemato il materiale nei locali che saranno usati come magazzini, individuati anche fuori Pescara). L’intervento ha beneficiato di un finanziamento da otto milioni di euro (i fondi sono ministeriali, ottenuti attraverso la Regione Abruzzo) ed è finalizzato all’adeguamento sismico. (f.b.)

