Litiga per strada con il marito e aggredisce la Polizia, arrestata

PESCARA. Durante una lite con il marito, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri vicino ad un negozio che si trova in zona Colli, D’A. I. di 40 anni, originaria del Molise ma residente a Pescara, è stata arrestata per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e per lesioni aggravate.

La donna, mentre litigava in maniera violenta con il coniuge che come lei ha alle spalle diversi precedenti penali, all’arrivo delle volanti ha aggredito anche i poliziotti.

Dopo la chiamata arrivata al 113 gli agenti sono arrivati in pochi minuti sul posto e hanno invitato la donna a calmarsi ma quest'ultima ha sfogato la sua aggressività nei loro confronti offendendoli e minacciandoli.

Non è stato semplice per i poliziotti far entrare la quarantenne nell'auto di servizio e anzi, una volta arrivata in Questura, la donna ha colpito con un oggetto di metallo uno dei agenti che l'avevano accompagnata causandogli una ferita sulla fronte che dal Pronto Soccorso dell'ospedale è stata giudicata guaribile in dieci giorni.

Il Giudice del Tribunale di Pescara, oggi 28 settembre, nel corso dell’udienza con rito direttissimo, ha deciso per la donna l’obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria.