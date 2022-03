Lutto nel sindacato, morto ex segretario regionale Cgil

PESCARA. Lutto nel sindacato. E' morto Luigi D’Eramo, 78 anni, storico componente e rappresentante della Cgil Abruzzese. A diffondere la notizia della sua morte sono stati lo stesso sindacato e l'ex parlamentare Gianni Melilla, anche lui ex sindacalista Cgil.

Luigi D'Eramo ha diretto l’Ecap (ente di formazione professionale della Cgil), la Federbraccianti, è stato prima segretario generale della Flai Cgil Abruzzo, poi della Fillea Cgil Abruzzo e, infine, segretario generale della Cgil Abruzzo dal 1992 al 1996 prendendo il posto che proprio Melilla aveva lasciato per andare alla Camera dei deputati nelle fila del Pds.

D'Eramo era di Montazzoli, in provincia di Chieti: laureato in economia, militante del Partito Comunista italiano, profondamente legato al movimento operaio e alla Cgil.

Il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, lo ricorda come “un compagno dalla grande umanità, sempre vicino alle esigenze dei lavoratori, sempre pronto all’ascolto e al confronto nella continua difesa dei valori della Cgil. Alla sua famiglia vanno le condoglianze e l’abbraccio di tutto il sindacato”, conclude Ranieri.

Melilla lo ricorda come "un compagno di rara passione politica e generosità umana".

Questo il ricordo di un altro storico segretario Cgil, Nicola Primavera: "Ligi D'Eramo stato un grande dirigente sindacale sempre attento e disponibile verso i lavoratori, leale nei rapporti con i compagni, sensibile e disponibile con tutti, con un grande attaccamento, fino in fondo alla sua cgil. Mi auguro che la sua limpida lezione di vita e militanza sindacale, anche in momenti complessi e difficili non vengano dimenticati. Alla famiglia le più sentite condoglianze".

I funerali di Luigi D’Eramo sono in programma sabato 5 marzo, alle ore 14, nella chiesa Maria Santissima Madre di Dio, in contrada Pretaro, a Francavilla al Mare.