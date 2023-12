Made in Abruzzo: 140 aziende della moda insieme per il rilancio

CITTA' SANT'ANGELO. Un’ondata innovativa ha pervaso la sala gremita dell’Hotel Villa Michelangelo di Città Sant’Angelo, in occasione della Fashion Conference organizzata dalla Nami - Nuova Accademia Moda Italiana, che si è tenuta ieri 5 dicembre. Tra gli obiettivi principali, rilanciare il Made in Abruzzo come volano per la crescita di un settore strategico quale quello della moda. L’evento, realizzato in collaborazione con Freudenberg, azienda leader mondiale nella produzione di interfodere e materiali innovativi, e Gi Group, Agenzia per il Lavoro, ha suscitato grande interesse e riscosso il plauso dei presenti, oltre 200 professionisti del settore moda e circa 140 aziende provenienti da tutta Italia.

A conclusione c'è stato un workshop dal taglio tecnico, patrocinato da Confindustria Chieti Pescara, grazie al quale i partecipanti hanno avuto accesso a una formazione professionale di alto livello. A dare il via ai lavori la direttrice Nami Rita Annecchini. L’Accademia propone un ampio ventaglio di corsi nei settori tessile, abbigliamento e pelletteria nelle sue sedi di Pescara e Alba Adriatica. Nami infatti, da sempre connessa al tessuto imprenditoriale del territorio e alle più importanti realtà del fashion system, si occupa da oltre 20 anni di formazione professionale, continua e superiore.

Sono inoltre intervenuti Alessandro Paparelli, presidente del Sistema moda Confindustria Chieti Pescara, e Marina Grisolia, Division Manager Fashion & Luxury per GI GROUP. L’Accademia ha sorpreso i partecipanti con un progetto inedito, presentato in esclusiva nel corso dell’evento la progettazione virtuale di una giacca formale con interfodere della Freudenberg, a cura della docente Roberta Luberti, 3D Clothing & Accessories Design Specialist. Attraverso le qualificate testimonianze di Simone Visani, Head of Sales and Marketing Italy, Christian Cavaletti, Head of Operations Italy, Cristiano Zanetti Sales Director, Ivan Chiappini, RD Manager, Giulio Lanfranconi, Sales Canvas and Preformati e Tony D’amico Preform Division Manager, ampio spazio è stato dedicato all’utilizzo e applicazione delle interfodere e preformati, con un approfondimento sull’hub produttivo di Sant’Omero, sulla varietà dei prodotti, sull’altissima qualità dei tessuti e sulla durabilità dei materiali proposti.