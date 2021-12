Malore in macchina, muore il direttore delle Poste di Penne

PENNE. Un malore mentre era in auto, a Montesilvano. Un malore fatale, che non gli ha dato scampo. Non c’è stato niente da fare per salvare Ermenegildo Tucci, direttore dell’ufficio postale di Penne che si trova in via Circonvallazione Aldo Moro e già direttore anche a Pescara, all’ufficio postale di via Monti.

Ieri pomeriggio l’uomo, sessantenne, è stato soccorso dal 118 di Montesilvano, in via Lazio, dove era stato in un bar. Era in auto, privo di sensi, accasciato nel veicolo che aveva parcheggiato dopo aver percorso solo pochi metri dal locale da cui era uscito.

Qualcuno lo ha notato, ha composto al telefono il numero di emergenza, segnalando alla centrale del 118 quella presenza e chiedendo aiuto. I tentativi di rianimarlo sono stati ripetuti, sono andati avanti per circa 45 minuti, sperando di strapparlo alla morte. Purtroppo non è servito.

