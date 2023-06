Mare più bello, 4 Vele a Cerrano e alla Costa dei Trabocchi. Spunta Pescara

PESCARA. Nell'annuale Guida di Legambiente e Touring Club Italia "Il mare più bello", salgono le posizioni delle destinazioni abruzzesi: 4 Vele all'area protetta della Torre del Cerrano (nella foto) e alla Costa dei Trabocchi con Rocca San Giovanni. Tra le località lacustri che hanno ottenuto le Cinque Vele, new entry il Lago di Scanno. Per la prima volta entra in classifica Pescara con 2 Vele.

Per la mobilità sostenibile sono state premiate 2 iniziative a livello nazionale fra le quali il progetto “Bike to Coast for Everyone” della Regione Abruzzo , per una migliore accessibilità e fruibilità per tutti delle ciclovie lungo la costa.

Sono 21 le località che a livello nazionale hanno ottenuto il vessillo più ambito delle Cinque Vele distribuite in 7 regioni. La Sardegna è risultata la regione più premiata con ben 7 località, seguono la Toscana con 4; la Puglia e la Campania entrambe con 3 località e la Sicilia con 2. Chiudono la classifica, la Basilicata e la Calabria, new entry di quest’anno, che raggiunge la vetta con Tropea.

“La nostra Guida “Il Mare più Bello” oltre ad essere un vero e proprio album fotografico delle bellezze e ricchezze territoriali del nostro Paese che hanno applicato buone pratiche, può essere paragonata ad un faro in un porto - ha dichiarato Giuseppe Di Marco, Presidente regionale Legambiente - un vero e proprio punto di riferimento cui amministrazioni politiche, stakeholder privati e cittadini possono e devono rivolgersi per applicare rispettivamente nuove forme di gestione di questi territori e nuove forme di fare turismo. Un plauso all’Abruzzo che guadagna posizioni e conquista con Scanno le sue prime 5 Vele, e anche a Pescara, che per la prima volta entra in classifica con 2 Vele”.