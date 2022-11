Martedì da bollino rosso per le attese piogge

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che dalle prime ore di domani, martedì 22 novembre 2022 e successive 24 ore, è prevista CRITICITÀ ELEVATA/ALLERTA ROSSA per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-D1 (BACINO ALTO DEL SANGRO); CRITICITÀ MODERATA/ALLERTA ARANCIONE per RISCHIO IDRAULICO DIFFUSO su ABRU-E (MARSICA) e per RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO su ABRU-B (BACINO DELL’ATERNO).

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

Nello specifico del territorio aquilano, la giornata di martedì trascorrerà con cielo coperto per l’intero arco delle 24 ore. Ci saranno anche delle precipitazioni, al mattino diffuse, insistenti ed intense, dal pomeriggio relegate principalmente alle zone occidentali. I fenomeni risulteranno persistenti e a carattere di rovescio nella prima parte del giorno, tanto da apportare locali accumuli elevati sulle zone a confine con il Lazio.

Quota neve in sali-scendi, dapprima in rialzo fino a 1900-2100 metri e poi in crollo nella seconda parte del giorno fino a 1000-1200 metri. Non è escluso qualche fiocco anche più in basso nel corso della serata a ridosso dei rilievi, qualora dovessero perdurare rovesci nelle ore serali. Gli accumuli nevosi saranno consistenti alle alte quote appenniniche. Temperature minime in aumento, massime in calo (MIN: +0/+5°C, MAX: +7°C/+10°C).

Attenzione al vento, che spirerà forte da sud al mattino e moderato da ovest dal pomeriggio. Non mancheranno raffiche superiori ai 100-120km/h sulle creste montuose.