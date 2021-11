Nasce l'associazione Italia-Israele di Pescara

PESCARA. Pochi giorni fa si è costituita in Abruzzo l'associazione Italia-Israele di Pescara, con sede legale ed operativa in città, in viale Marconi. E ieri il presidente Donato Fioriti e il segretario Luigi Di Corcia sono stati a Napoli per ratificare l'adesione alla Federazione delle associazioni di Italia-Israele, guidata dal presidente Giuseppe Crimaldi, caposervizio del quotidiano “Il Mattino”. Un congresso di due giorni che ha visto la presenza di personalità istituzionali, politiche religiose di primo piano. Dal saluto epistolare del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, all’intervento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, della consigliera economica dell’ambasciata, alla lectio magistralis dell’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar. Di ampio respiro il suo intervento nella tavola rotonda “Dal Mediterraneo al Medio Oriente”. Momento toccante il premio “Lucia Forneron” 2021 al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano. Di grande interesse la mostra sulla Shoah e lo sport organizzata da Renato Mariotti, di Loreto, con la collaborazione del dirigente Cesare Gaudiano, di Foggia.

Fioriti si è intrattenuto a lungo con Crimaldi e con l’ambasciatore Dror Eydar, e in un’intervista per Mitico Channel ha sottolineato: “Giovanni Paolo II ha tracciato la linea guida, poi seguita da Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, coniando il termine di 'fratelli maggiori' nel dialogo interreligioso ebraico -cristiano, sottolineando il legame unico in virtù delle comuni radici ebraiche del cristianesimo.Tra il popolo Israeliano e quello italiano, anche tra le istituzioni, esistono una vicinanza e una sinergia da stabilizzare, soprattuto nei campi della tecnologia come dell’agricoltura. Proveremo a breve a portare il nostro piccolo contributo con una giornata pescarese dedicata all’amicizia tra Italia-Israele e anche alle fake news sul conflitto israeliano-palestinese”.

L'organigramma dell'associazione Italia-Israele di Pescara: presidente Donato Fioriti, vice Ugo Iezzi, segretario Luigi Di Corcia, tesoriere Ernesto D’Onofrio, consiglieri con delega P.R. Angela Curatolo, con delega agli scambi turistico commerciali Elena Di Stefano e con delega alla Sicurezza Alessandro Rosito.