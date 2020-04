Patente, bollo e tasse auto: le scadenze prorogate

PESCARA. Rientra anche il bollo auto, per quanti lo avessero in scadenza, nelle imposte e tasse prorogate dalla Regione Abruzzo con l'ultimo progetto di legge che è stato detto dovrebbe subito essere trasformato in legge e quindi entrare in vigore. La sospensione vale fino al termine dell'emergenza sanitaria.

In questo particolare momento di emergenza, i privati possono chiedere online anche la cancellazione di fermi amministrativi di veicoli a loro intestati, mentre gli avvocati possono presentare tramite Pec le domande di iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e sequestri su istanza di parte (esempio sequestri conservativi), trascrizioni e cancellazioni di domande giudiziali, iscrizioni di ipoteche giudiziali e visure nominative (attuali e storiche).

L’Aci ha attivato speciali canali per andare incontro alle richieste degli automobilisti: da metà marzo sono state 3.913 le chiamate al numero verde 800.18.34.34 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, festivi esclusi) e 1.171 i messaggi alla mail presidiourpcovid19@aci.it.

Scadenza e rinnovo di patente, foglio rosa e libretto di circolazione gli argomenti più gettonati nel 33% delle telefonate e nel 40% delle mail; assistenza e disbrigo di pratiche e visure Pra hanno generato il 22% delle chiamate e il 13% dei messaggi online, mentre le tasse automobilistiche sono state il tema del 21% delle telefonate e del 16% delle mail.

Gli indirizzi Pec ed e-mail del Pra sono riportati sul sito www.aci.it, nella sezione “Sedi e Punti di servizio”.

Le patenti in scadenza – essendo sia atti abilitativi che documenti di riconoscimento – possono essere rinnovate entro il 31 agosto (salvo ulteriori proroghe). Lo ha chiarito una circolare del ministero delle Infrastrutture teso a sciogliere il nodo creato dal decreto Cura Italia. La circolare del Mit ha puntualizzato anche quali sono le proroghe per gli altri documenti (vedi tabella) che abilitano alla guida particolari categorie di conducenti. (c.s.)

