Pescara, addio all'imprenditrice di stile e del divertimento

PESCARA. «Creativa, all’avanguardia in tutto, amante della moda, un’icona di stile». Questo era per gli amici Paola Manzo, uno dei personaggi della Pescara degli anni '80-90, morta ieri mattina, all’età di 70 anni, a causa di una malattia contro cui combatteva da tempo.

È stata titolare, insieme ai familiari, dei negozi di abbigliamento più in voga dell’epoca, oltre che anima dei locali più gettonati di cui curava l’immagine e in cui organizzava grandi feste. E questo non solo a Pescara e non solo in Abruzzo.

Una famiglia conosciuta. Il padre Angelo, oltre che per la sua attività di imprenditore, tutt’ora è ricordato per essere stato uno dei fondatori dei Pescara Rangers. E anche Paola era una tifosissima del Pescara.

I funerali si svolgono oggi alle 10 nella chiesa di Sant’Antonio. (a.d.f.)

