Pescara, in trasferta da Cerignola a "caccia" di auto da rubare

PESCARA. Ci sono anche due 16enni nel quartetto pugliese fermato la scorsa notte dai carabinieri in trasferta in città a "caccia" di auto da rubare e trasportare in Puglia. I due sono stati denunciati dai militari del Nucleo operativo sezione radiomobile alla Procura ed a quella dei minori dell'Aquila per il reato di concorso in ricettazione. Con loro sono stati un 30enne e un 18enne. Tutti sono residenti a Cerignola.

Il quartetto è stato fermato la scorsa notte alle ore 4,30 in via Sardegna, due giorni prima quindi del coprifuoco delle 22 previsto su scala nazionale nel decreto anti-Covid.

Controllati e sottoposti a perquisizione i quattro sono stati trovati in possesso di tre centraline per autovetture nastrate con scotch nero del tipo comunemente utilizzato da elettricisti, con seriale identificativo abraso, attrezzi ed arnesi da scasso. Nella loro auto sono invece stati rinvenuti nel vano porta oggetti cacciaviti, forbici e guanti.