Pescara, pari e rimpianti contro il Siena

PESCARA. I biancazzurri non vanno oltre il pareggio al Franchi contro il Siena, costretto a giocare in inferiorità numerica dal 37' del primo tempo a causa dell'espulsione di Mora per doppia ammonizione. Fino a quel momento prova discreta del Pescara che, però, pochi secondi prima dell'intervallo va sotto (rete di Pezzella). Nella ripresa Ferrari prende il posto di Rauti e pareggia subito i conti. Il Delfino continua ad attaccare ma crea pochi grattacapi alla retroguardia toscana. Nel finale Ferrari di testa sfiora il 2-1, ma sul suo colpo di testa Lanni è straordinario. Poi il Delfino recrimina per un calcio di rigore non concesso dall'arbitro Marini. Nel Pescara, privo di Drudi, Ingrosso e Illanes, in difesa buona la prova del 18enne Veroli.

SIENA-PESCARA 1-1

SIENA (3-5-1-1): 1 Lanni; 13 Milesi, 19 Terzi, 5 Farcas; 20 Mora, 24 Bianchi, 8 Pezzella, 21 Cardoselli, 7 Disanto; 17 Guberti; 9 Varela.

A disposizione: 22 Marocco, 16 Zaccone, 14 Bani, 6 Conson, 4 Acquadro, 33 Favalli, 23 Marcellusi, 29 Darini, 32 Conti, 11 Karlsson, 10 Caccavallo, 15 Montiel. Allenatore: Gilardino.

PESCARA: (3-5-2): 33 Di Gennaro; 23 Cancellotti, 38 Frascatore, 27 Veroli; 13 Zappella, 91 Rizzo, 21 Pompetti, 8 Memushaj, 29 Nzita; 17 Rauti, 30 De Marchi. A disposizione: 22 Sorrentino, 1 Radaelli, 41 Sakho, 3 Rasi, 18 Drudi, 79 Sanogo, 28 Ingrosso, 24 Bocic, 97 Clemenza, 16 Diambo, 10 Marilungo, 9 Ferrari. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Marini di Trieste.

Rete: 47' pt Pezzella (S), 2' st Ferrari (P).