PESCARA. Pioggia e vento da diverse ore imperversano sull'Abruzzo. Sulla costa, tra Pescara, Montesilvano e Francavilla, strade allagate o bloccate da alberi caduti, traffico in tilt e cittadini alle prese con disagi a non finire. Allagamenti ai piani terra, garage e scantinati invasi dall'acqua e sottopassi impraticabili. Vigili del fuoco del vomando provinciale in azione, con decine di interventi in coda.

Sottopasso allagato e furgone bloccato in viale Europa a Montesilvano

A Montesilvano è allagata la zona della pineta, con tutte le traverse che la attraversano completamente bloccate. Via Bradano si è trasformata in un lago. Questa mattina un furgone è rimasto bloccato in un sottopasso allagato nella centralissima viale Europa.

A Pescara, oltre alle tante vie invase dall'acqua, anche una imponente quercia caduta in via Della Bonifica, che sta bloccando il traffico, già intasato dai cantieri aperti negli ultimi tempi nella zona. Circolazione interrotta verso sud dopo la rotatoria con via Lago Isoletta.

Situazione particolare nella centralissima via L’Aquila, nel centro di Pescara. Dalle 4 di questa mattina residenti senza luce e quindi privi di acqua e riscaldamento. In particolare, le case dal numero civico 28 fino alla traversa con via Napoli. Immediatamente contattati Comune ed Enel per un problema che ormai si verifica puntualmente nei giorni di pioggia.

"Da ieri notte - scrive sui social Riccardo Chiavaroli, presidente di Ambiente Spa - con i nostri operatori stiamo intervenendo sui tombini in città per limitare i danni di allagamenti dovuti alla pioggia insistente. Ringrazio gli addetti impegnati sul campo e chiedo pazienza ai cittadini; solo a Pescara vi sono oltre 20 mila tombini e le otturazioni non dipendono dalla sola pulizia (che effettuiamo costantemente), ma dalla impossibilità della rete idrica di assorbire grandi quantità d'acqua tutte di colpo".

Disagi anche a Francavilla al Mare, dove sono stati chiusi i sottopassi di via dei Marrucini, via Marino, via Pola e piazza Angelucci. La Protezione civile, per la giornata odierna, aveva diramato un allerta gialla - criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali su parte dell'Abruzzo, in particolare per i bacini "del Pescara" e "Tordino Vomano".

Allagamenti anche lungo la costa teramana: sottopassi pieni d'acqua a Silvi Marina e vigili del fuoco al lavoro con le idrovore a Martinsicuro.

ORE 12,15. Il Comune di Pescara ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all'emergenza maltempo. Il numero del Coc, per segnalare eventuali emergenze, è 085.4283400. Operai del Comune, con gli agenti, Protezione civile e personale operativo delle società partecipate, fa sapere Palazzo di Città, sono in strada dalla scorsa notte per risolvere le situazioni critiche. Il Comune ha chiesto altre idrovore alla Protezione civile regionale da attivare nel caso un cui la pioggia dovesse aumentare. Al momento sono chiuse al traffico le seguenti strade: via Della Bonifica in direzione Nord - Sud (da via Pantini fino all'ingresso del parco) per il crollo di un albero; transennata e chiusa via Tibullo; stop alle auto nel tratto finale di via Spaventa (fino a via D'Avalos). «Ci vorranno diverse ore per tornare alla normalità», dice il sindaco, Carlo Masci.

“Piove e a Pescara scatta l’emergenza. Non parliamo di bombe d’acqua o eventi catastrofici, basta una notte di pioggia per allagare strade, negozi e mandare la viabilità cittadina in tilt e addirittura far piovere dentro le case popolari. Sono state spese enormi risorse pubbliche per lavori che sono serviti a poco o niente, e ad aggravare il tutto c’è una scarsa, se non assente, manutenzione ordinaria dei tombini e delle strade. Solo qualche giorno fa ho denunciato pubblicamente la presenza di fogliame e sporcizia che intasa le vie di scarico della città, ovviamente denunce inascoltate da chi con arroganza è alla guida dell’Amministrazione comunale” ad affermarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che continua “da questa mattina ho ricevuto tantissime chiamate. Io stesso sono andato a verificare, con dei sopralluoghi, lo stato di alcune strade e negozi che, dopo una sola notte di pioggia, sono allagati. Senza contare le decine e decine di chiamate che mi arrivano dagli inquilini delle case popolari in cui addirittura piove dai tetti. In via Rigopiano, in modo particolare, gli impianti elettrici sono andati in tilt, alcune prese sono fuori uso e qualcuno vede l’acqua scorrere dai lampadari”.