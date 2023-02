Ragazza arrestata con 1 etto di eroina vicino alla stazione

PESCARA. Una ragazza di 22 anni del Chietino è stata trovata con un etto di eroina nei pressi della stazione ferroviaria. La ragazza, il cui comportamento alla vista dei poliziotti ha subito destato sospetti, è stata arrestata e portata in carcere a Chieti.

La 22enne è incappata nel dispositivo di controlli ordinato dal questore che ha visto all'opera operatori della Polizia di Stato della Questura, della Squadra volante e del Reparto prevenzione crimine Abruzzo.

L'eroina e i soldi sequestrati alla 22enne

Ispezionate, in particolare, le aree a maggiore densità di persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, straniere e di etnia rom e in corrispondenza dell’area adiacente la stazione di Pescara Centrale e l’area di risulta.

Nella rete dei controlli - che ha visto 134 persone e 70 veicoli controllati - è incappata la 22enne arrestata dalla Volante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La giovane nascondeva l'eroina in due bustine di cellophane. Gli agenti hanno anche trovato 500 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, sottoposti a sequestro.