Rigopiano, dopo sette anni una ferita aperta

PESCARA. Tragicamente puntuale. Sempre commovente, come fosse la prima volta. E' il 18 febbraio e per l'Abruzzo intero da sette anni è il giorno del ricordo delle 29 vittime della valanga di Rigopiano. Alle 15 i familiari si ritrovano su luogo della tragedia del 2017 per scandire i nomi dei "29 angeli", deporre 29 rose bianche, far volare i palloncini e ad accendere le torce davanti al totem dell’hotel sommerso quel giorno dalla neve. Un rituale che si ripete da sette anni ma che, per la prima volta, registra le prime defezioni.

Troppo pesante, confida chi ha deciso di non esserci, la delusione della sentenza dello scorso 23 febbraio, 25 assolti su 30 indagati. Troppa rabbia, troppo dolore nella speranza di una giustizia che comunque tornerà a esprimersi il 9 febbraio, alla fine del processo d’Appello in corso in questi giorni a L'Aquila.

E non allevia il dolore la notizia che, dopo sette anni, si farà "Il giardino della Memoria" in ricordo delle vittime di Rigopiano. Un giardino per non dimenticare. Per dire "mai più" ad una tragedia che ha scosso l'animo ed il cuore di tanti. Nascerà a poca distanza dal luogo dove ancora oggi ci sono le fondamenta dell'hotel distrutto. Ci vorranno altri due mesi di attesa.

Nel frattempo c'è un altro giardino che viene intitolato alle vittime di Rigopiano in occasione del settimo anniversario della tragedia. E' quello in via Nilo, a Montesilvano. Qui alle 10,30 viene deposto un mazzo di fiori.

Altra cerimonia è in programma a Chieti alle 11, al Monumento dedicato proprio alle vittime di Rigopiano, in via d’Aragona.