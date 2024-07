Saldi al via il 6, ma già è caccia all'affare e allo sconto

PESCARA. Ebbene sì, programmati in Abruzzo da sabato 6, ma già scattati sottoforma di sconto, pre saldo o liquidazione merce. Parliamo dei saldi estivi e della "caccia all'affare" piuttosto che un più funzionale rinnovo dell'armadio per indossare e calzare cose nuove da sfruttare per l'estate appena agli inizi. Se la CNA invita a quelle che solo apparentemente sembrano le dritte anti-truffa a partire dal verificare il prezzo pre-saldo, passando per il chiedere il cambio-merce anche se acquistata con lo sconto, anche gli abruzzesi si son fatti furbi. E se da un lato attendono lo sconto, dall'altro lo cercano e lo trovano ben prima della data ufficiale del 6 luglio.

In città, come nei negozi di iper e outlet, da almeno una settimana si possono acquistare abbigliamento, scarpe e accessori con sconti in cassa del 20-30%. Una modalità "acchiappa clienti" ormai consolidata nel tempo che spesso fa leva sul rapporto di conoscenza e fiducia che si crea tra negoziante e acquirente: la stessa fiducia che la CNA auspica confermata nei giorni, settimane, dei saldi affinché non vi siano truffe da prezzo rincarato o merce non cambiata con la "scusa" dello sconto.

Quanto alla spesa media prevista per i saldi estivi 2024 si aggirerebbe intorno alle 230 euro a testa: cifra destinata a drastici tagli se si fa parte di un nucleo familiare dove a comprare con i saldi sono in 3 o 4 o più. Altra voce del discorso è che che cosa metteremo in busta prima e negli armadi poi: abbigliamento nel 70% degli scontrini, scarpe nel restante 30. Percentuali rivedibili in caso di accessori o la sempre gettonata valigia per i viaggi da rinnovare approfitando dello sconto. Non entra, invece, nella voce acquisti la vacanza: quella in estate è in altissima stagione e l'affare lo si può cogliere solo se pronti a spingersi a dicembre programmando la fuga natalizia.

«I saldi? Si tratta di un appuntamento da sempre decisivo per le attività commerciali – dice il direttore della CNA provinciale di Pescara, Luciano Di Lorito – perché in grado di dare ossigeno finanziario a operatori che sono stretti tra difficoltà crescenti. Difficoltà legate all’aumento dei costi, alla concorrenza dei centri commerciali e delle grandi piattaforme online. Il sistema locale ha perciò bisogno di farsi trovare pronto a questi appuntamenti, ma questo non sempre avviene in ragione di fattori collaterali: come i tanti cantieri aperti di manutenzione delle nostre città, e le conseguenti restrizioni in fatto di mobilità e parcheggi. Se a tutto ciò si aggiunge la condizione di difficoltà delle famiglie, il ridotto margine di disponibilità economica, allora si comprende come davvero questo appuntamento sia decisivo».