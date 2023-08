"Salvate l'antica fortificazione di Spoltore": l'appello Archeoclub

SPOLTORE. Supera i confini regionali l'appello sul recupero dell'antica fortificazione di Spoltore. A diffonderlo su scala nazionale è l'Archeoclub d'Italia riprendendo l'invito della sede di Pescara a salvare uno dei "tesori" trascurati in Abruzzo.

"Si tratta di una delle prime fortificazioni in muratura dell’Adriatico centrale che risale ai primi anni del X secolo, va recuperata e rilanciata a livello promozionale", sottolinea il presidente nazionake Archeoclub d'Italia, Rosario Santanastasio, in un nota a tutela del patrimonio culturale dei piccoli borghi e delle città di costiera e in cui viene condivisa la campagna contro l’abbattimento di Villa Torlonia a Senigallia.

"Dobbiamo ricordarci", aggiunge Archeoclub, "che i borghi rappresentano un grande dono e non sono mete turistiche secondarie, soprattutto i centri storici sono protagonisti del turismo lento che in Italia produce almeno più di 3 milioni di turisti l’anno e supera il 3% di tutto il turismo”.