Salvini in Abruzzo: "Un milione di firme entro luglio per riformare la giustizia" / VIDEO

PESCARA. Selfie e applausi per il leader della Lega Matteo Salvini questa mattina (lunedì 5 luglio) a Pescara per promuovere i referendum sulla giustizia. L'obiettivo è di raccogliere "un milione di firme entro luglio", ha detto Salvini chiedendo una mano a tutti i cittadini per ottenere quella che definisce "una giustizia giusta" e "la certezza della pena"..

Il leader del Carroccio è arrivato a Pescara, al punto stampa allestito accanto al gazebo per la raccolta delle firme per i referendum, in largo Mediterraneo. Ad accoglierlo anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il senatore Nazario Pagano (coordinatore regionale di Forza Italia) e l'assessore regionale della Lega Daniele D'Amario. Tra i cittadini presenti in piazza, a Pescara, con le bandiere della Lega, c'è anche il neo presidente della Saga (la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo) Vittorio Catone.

Il discorso di Matteo Salvini a Pescara Il leader della Lega fa tappa in Abruzzo per promuovere i referendum sulla giustizia (video Giampiero Lattanzio)

"La firma che avete messo o metterete è rivoluzionaria, democratica e pacifica - ha detto Salvini durante l'incontro a Pescara - il Parlamento ci ha provato per 30 anni a riformare la giustizia, ma senza successo per divisioni e litigi. Adesso tocca a voi. Anche in tribunale, anche un giudice, se sbaglia sulla pelle di un cittadino deve pagare come tutti gli altri lavoratori". Per spiegare il principio della separazione delle carriere il leader del Carroccio ricorre poi a un paragone calcistico, guardando agli Europei di calcio e alla prossima sfida tra Italia e Spagna: "E' come se l'arbitro di Italia-Spagna, in questo momento e con questa normativa, il giorno dopo aver arbitrato la partita può andare ad allenarsi o con l'Italia o con la Spagna. Non è così che si amministra la giustizia: l'arbitro deve essere al di sopra delle parti, deve essere libero e indipendente come deve essere chi giudica e chi indaga. Ci sono 5 milioni di italiani che aspettano giustizia. Questo non è un referendum di partito, ma un referendum patriottico".

Matteo Salvini a Pescara (foto Giampiero Lattanzio)

"Oggi la battaglia è importante - ha detto il sindaco di Pescara Carlo Masci - perché il sistema giustizia non funziona e va cambiato e noi siamo qui insieme alla Lega per raccogliere almeno un milione di firme. Ma sono sicuro che ne raccoglieremo ancora di più, perché su questa battaglia si costruirà la nuova Italia".

Nel pomeriggio, alle 16,30, Salvini arriva all’Aquila, in corso Vittorio Emanuele 45. Il leader del Carroccio sta girando in questi giorni tutta l’Italia per illustrare ai cittadini l’importanza dei referendum sulla riforma della giustizia italiana e per raccogliere "almeno un milione di firme".

