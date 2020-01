Scafa prepara la festa per Remigio: «È il nostro orgoglio nel mondo» 

SCAFA. L'Italia intera ha esultato con lui. L'Abruzzo e il pescarese un po' di più. Enrico Remigio, trentenne nato a Popoli ma cresciuto a Scafa, con compostezza, un grande bagaglio culturale e una spiccata lucidità di ragionamento, è riuscito a rispondere esattamente alla domanda da un milione di euro nel quiz di Gerry Scotti, coronando il sogno di bambino: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?” Lungamente attratto dalla opzione A, “il simbolo della pace” e dalla D, "Gene was here", la risposta più scanzonata, Enrico ha virato di pancia, sulla risposta «più tenera, sentimentale», ha detto durante il quiz.

Enrico Remigio riceve i complimenti di Gerry Scotti

La B, “le iniziali della figlia”. «Ci sono arrivato con un misto di ragionamento e istinto», ha confessato Remigio in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, «alla fine mi è arrivata l’illuminazione, ma la componente di fortuna è innegabile». «Questi non sono eventi che capitano tutti i giorni», commenta Maurizio Giancola, sindaco di Scafa. «Per noi è stato un grandissimo motivo di soddisfazione e di orgoglio. Enrico è un ragazzo che merita il successo che sta ottenendo e non mi riferisco solo alla grandiosa vincita nel programma “Chi vuol essere milionario”, ma soprattutto a livello professionale».

La gioia di Enrico Remigio dopo la risposta vincente da un milione

Nato a Popoli il 19 giugno 1989, figlio di Sandro, agente di commercio e Stefania, direttrice di hotel, con una sorella, Marzia di 25 anni, Enrico dopo il liceo classico d'Annunzio a Pescara, si è laureato in Economia Aziendale alla triennale e in Marketing alla specialistica alla Bocconi a Milano. Da allora Enrico ha scelto di vivere da cittadino del mondo. Durante l’ultimo periodo universitario, ha fatto un’esperienza a Taiwan. Subito dopo la laurea, nel 2013, ha trovato il suo primo lavoro in Thailandia. Da un anno vive a Singapore dove lavora come manager nel settore vendite per un'azienda costruttrice di motocicli. «È sempre stato un ragazzo intelligente», continua il sindaco «studioso, educatissimo e molto equilibrato, parte di una delle famiglie che hanno fatto la storia di Scafa. Quello che mi ha sorpreso seguendo la sua impresa in tv, non è stato il suo alto livello di preparazione culturale sul quale non avevo dubbi, bensì l'estrema lucidità con cui ha gestito la situazione. La capacità di logica, di sintesi, di esaminare le questioni le davo già per scontate. Ma non la freddezza che ha dimostrato. Caratteristica che lo accomuna al nonno di cui porta il nome, Enrico Breda, imprenditore nel campo dell'edilizia e delle costruzioni, originario di Abbateggio, ma che ha vissuto tutta la sua vita a Scafa dove aveva creato la sua azienda».

Maurizio Giancola, sindaco di Scafa

«Appena Enrico tornerà in Abruzzo, lo festeggeremo a dovere», anticipa Giancola. Remigio è sempre stato un ragazzo speciale, fin da piccolissimo.

A un anno e mezzo distingue i marchi automobilistici e li indica dal passeggino. A tre anni sapeva già leggere. A 12 anni diventa uno dei finalisti ai Giochi matematici internazionali alla Bocconi. Appassionato di arte fin da bambino, pratica tennis e trekking, e segue sempre “Chi vuol essere milionario”. È la mamma, proprio durante la puntata a raccontare come, anche una volta trasferito all'estero, era solita mandare al figlio le foto delle domande del quiz a cui le rispondeva dall'altra parte del mondo. Un allenamento che lo ha portato sulla vetta del milione di euro, che utilizzerà probabilmente per tornare a vivere in Italia e avviare una sua attività imprenditoriale, ma anche per un anello per Loren, la sua fidanzata francese, che vive a Bangkok, con cui è legato da cinque anni.

