Schianto con la moto, 23enne in Rianimazione

PESCARA. Un 23enne residente in Puglia è ricoverato nell’ospedale di Pescara nel reparto di Rianimazione per i gravi traumi riportati in seguito ad un incidente con la moto avvenuto in via Gobetti intorno alla scorsa mezzanotte.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, uno scooter 125, che è andato a finire contro due auto parcheggiate. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasferito in ospedale. Sul posto la polizia stradale di Pescara. La strada è rimasta chiusa per circa 40 minuti per i rilievi.