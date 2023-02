Scuola di cinema per i ragazzi nei quartieri popolari Rancitelli e San Donato

PESCARA. "Il confine - storie di ragazzi, matti e giganti nel quartiere più bello del mondo" è il titolo del documentario che vedrà protagonisti gli studenti dei quartieri Rancitelli e San Donato di Pescara nell'ambito del progetto "Cineager. Adolescenza, Realtà e web".

I ragazzi affiancheranno la troupe composta da professionisti del settore diretti da Walter Nanni, ideatore del progetto.

L'iniziativa del regista abruzzese viene realizzata in collaborazione con la Rete di scuole del quartiere: la statale di primo grado "Ugo Foscolo" Comprensivo 1, il liceo artistico musicale e coreutico "Misticoni-Bellisario" e con gli istituti di istruzione superiore "Aterno - Manthoné" e "Alessandro Volta".

Il progetto gode del patrocinio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Abruzzo e del sostegno del Co.re.com Abruzzo (Comitato Regionale per le Comunicazioni).

"Cineager" si sviluppa in due fasi: la prima consiste in un corso di cinema di base che coinvolge oltre 150 ragazzi, di età compresa tra 11 e18 anni, dei quartieri di Rancitelli e San Donato, dieci ore di lezione suddivise in cinque appuntamenti.

Le materie del corso saranno: storia del cinema; il linguaggio cinematografico e la comunicazione attraverso il video; dalla pellicola al digitale: le nuove tecnologie; dall'idea al montaggio finale: fasi, ruoli e percorso realizzativo; scrivere il film: soggetto e sceneggiatura; la recitazione nel cinema; tecniche di ripresa; la fotografia; le luci, il suono, la musica; il montaggio con i nuovi software e l'elaborazione digitale delle immagini; pre-produzione, piano di lavoro, assegnazione ruoli e organizzazione generale per la realizzazione del documentario. Le lezioni si svolgeranno nelle scuole che hanno aderito al progetto mentre nella scuola "Ugo Foscolo", giovedì 23 e venerdì 24 febbraio 2023, sono in programma i casting per la scelta degli attori che parteciperanno alle riprese del documentario.

Walter Nanni spiega «che L'opera cinematografica, che avrà anche una valenza didattica, sarà realizzata con un linguaggio moderno e comunicativo affinché possa essere di facile fruizione da parte del pubblico più giovane. Una volta terminato, il film sarà presentato agli organi d'informazione e inviato a tutti i principali festival del cinema italiani e internazionali e distribuito negli istituti scolastici d'istruzione di primo e secondo grado».

Il progetto è stato presentato alla stampa dal regista Nanni insieme al prefetto Giancarlo Di Vincenzo, alla garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza Maria Concetta Falivene, al presidente del Co.re.com Giuseppe La Rana, al garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi, al deputato Guerino Testa, al sindaco Carlo Masci, al presidente del corso di Laurea in "Servizio Sociale" dell'Università d'Annunzio Roberto Veraldi, al dirigente scolastico e garante dell'Infanzia del Comune di Pescara Teresa Ascione, al direttore artistico del Murap festival Alessandro Sonsini, ai componenti del Corecom Roberta Galeotti e Gaetano Di Tommaso.