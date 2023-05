Sfila il Giro, monumenti rosa, divieti e strade chiuse / GUARDA DOVE E QUANDO

PESCARA. Monumenti illuminati di rosa, divieti di sosta e strade chiuse. Pescara si prepara ad accogliere il Giro d'Italia in partenza dall'Abruzzo con la tappa del 6 maggio Fossacesia-Ortona. E' bene premettere che in città non è prevista alcuna gara, né in arrivo né in partenza, ma una sfillata delle squadre ciclistiche partecipanti che culmina con la presentazione nazionale della corsa il 4 maggio in piazza Della Rinascita.

Per accogliere l'evento, già dal 26 aprile di notte vengono illuminati di rosa sette luoghi ritenuti identitari e rappresentativi: la Torre Civica, il Ponte Flaiano, il Ponte del Mare, il monumento di Piazza Martiri Giuliano Dalmati, l’Aurum, The Big Piano, la rotonda all’ingresso da nord a Pescara, a Santa Filomena.

La sera di giovedì 4 maggio le 22 squadre sfilano davanti al pubblico in una sorta di show che vede protagonisti 176 campioni di tutte le nazionalità con la presentazione in piazza.

Al centro da sinistra l'assessore Martelli, il sindaco Masci, il consigliere Armando Foschi e il pasticciere Federico Anzellotti

Il programma è stato presentato dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore allo Sport Patrizia Martelli e dal consigliere delegato per il Giro d’Italia Armando Foschi. Alla conferenza stampa è intervenuto il Maestro pasticcere Federico Anzellotti che ha presentato una sua creazione speciale, realizzata proprio per l’arrivo del Giro, vale a dire “il panettone del Giro d’Italia”.

Dal 1 al 5 maggio n el distretto dell’Aurum, sede operativa, è interdetta la sosta in via Luisa D’Annunzio, Via Palizzi e in parte di Via D’Avalos, oltre che - ma in questo caso solo per le giornate del 4 e 5 maggio - nelle aree contigue e retrostanti la curva sud e la tribuna Maiella dello stadio Adriatico, che accolgono i mezzi al seguito del circo rosa; l’area di Piazza I Maggio lato sud, è riservata ai mezzi mobili della Rai e alle unità di servizio al seguito della corsa, dove è stata determinata l’interdizione alla sosta di via Gramsci. Per la sola serata del 4 maggio, e quindi per la sola kermesse ufficiale nazionale di piazza della Rinascita (con un contestuale evento di spettacolo), sono interessate anche viale Regina Margherita, il primo tratto di via Nicola Fabrizi, via Parini, via Carducci e viale Regina Elena.

1-2 maggio. Per l’evento denominato “Quartier tappa” Aurum, dalle ore 0,00 alle ore 24: divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Via Palizzi compreso tra Via D’Avalos e Via De Titta.

2-3-4-5 maggio: dalle ore 0,00 alle ore 24, divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Via D’Avalos compreso tra Via Palizzi e Via Elettra, sul tratto di Via Luisa D’Annunzio compreso tra Largo Gardone Riviera e Via Modesto della Porta.

3-4-5 maggio: dalle ore 0,00 alle ore 24, divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Via Palizzi compreso tra Via D’Avalos e Via Modesto della Porta.

4-5 maggio: dalle ore 0,00 alle ore 24, divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul tratto di Via Elettra compreso tra Via D’Avalos e il piazzale antistante il Campo Sportivo Flacco (Antistadio) con esclusione del tratto della stessa Via Elettra compreso tra il civico n. 74 e Viale Marconi.

Dalle ore 19 del 1° maggio alle ore 12 del 5 maggio: divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sulla corsia lato sud di Piazza 1° Maggio, nonché sul tratto di Via Gramsci compreso tra Piazza 1° Maggio e il Museo Colonna;

Dalle ore 19 del 3 maggio alle ore 23 del 4 maggio: divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su un’area riservata di n. 300 posti auto all’interno del parcheggio centrale alle spalle dell’antica locomotiva in esposizione, a disposizione dei mezzi dell’organizzazione;