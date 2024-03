Studentessa di Pescara si aggiudica il Contest "Baristaskill" al Saral Food

PESCARA. “E’ stata la studentessa Aurora Carella, della classe IV indirizzo Sala sezione B, dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara ad aggiudicarsi il concorso BaristaSkill promosso all’interno della 33a edizione del Saral Food, la grande fiera dedicata all’alimentazione ospitata nel polo fieristico del Dromedian Live Campus.

Il Contest che, dopo una prima selezione, ha visto la partecipazione di un poker tutto al femminile di finaliste, ha rappresentato il momento finale del Corso extracurriculare tenuto dall’azienda Universal Caffè di Moscufo all’interno della scuola per fornire ai ragazzi le nozioni fondamentali nel campo della caffetteria. "E gli allievi si sono cimentati nella spiegazione, preparazione e presentazione del caffè perfetto e del cappuccino decorato con la tecnica della latte art, una sfida straordinaria che ha permesso ai ragazzi di sperimentare e applicare sul campo le nozioni laboratoriali”. Lo ha ufficializzato la dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro.

“Il Saral Food – ha spiegato la dirigente Di Pietro – è la più grande fiera Agroalimentare e delle Attrezzature Turistico-Alberghiere del centrosud Italia, organizzata da Fiere Service, un vero evento che riunisce le eccellenze del settore ed è dunque un privilegio per il nostro Istituto essere stati scelti, per il terzo anno consecutivo, per collaborare in diverse sezioni dell’evento. Per tutti loro partecipare al Saral Food vuol dire fare Formazione sul campo, immergersi in un enorme laboratorio che fotografa la realtà dell'agroalimentare e nel contempo permette di guardare al futuro, alle nuove tendenze del mondo della enogastronomia. L'alleanza tra sistema della Formazione e sistema della Produzione apre sempre nuove prospettive e nuovi orizzonti. Durante l’esperienza i nostri studenti hanno curato l'accoglienza e l'organizzazione della Fiera, hanno supportato gli espositori, proposto un ricco programma di Show Cooking, Contest ed Eventi gastronomici, collaborando attivamente con Universal Caffè, Gegel, Unione Cuochi Abruzzesi, Sodalizio Lady Chef, dunque parliamo di giornate impegnative ma estremamente ricche di esperienze per i nostri studenti, futuri professionisti della ristorazione, della ricezione alberghiera e del turismo. Venti studenti dell'indirizzo Turistico hanno curato l'accoglienza dell'intera Fiera, gestendo ingressi e organizzazione, con la professoressa Rossella Cioppi. Ben 40 studenti di Sala e 15 allievi di Cucina hanno supportato gli espositori e organizzato gli showcooking nell’area Gegel e Universal Caffè e gli studenti di Sala del Corso di Barista Skill hanno concluso il Corso partecipando al Contest finale. A coadiuvare i ragazzi sono stati i docenti Vincenzo Gambino, Claudia De Bonis, Alessandro Cocco, Rossella Cioppi, Narciso Cicchitti ed Enza Liberati, che ha anche diretto lo showcooking con gli studenti primi classificati al Concorso Nazionale Giovani del Sigep di Rimini. Per la sezione Competizioni e contest i nostri studenti di Sala e vendita hanno partecipato al contest BARISTA SKILLS presso lo stand UNIVERSAL CAFFE’, chiudendo il corso extracurriculare svoltosi a scuola. Sotto il coordinamento di Leandro Fedele, responsabile della Master Coffe Academy, quattro studenti dell’Istituto pescarese qualificatisi nella fase eliminatoria si sono cimentati nella realizzazione del caffè perfetto e del cappuccino decorato con la tecnica della latte art. Prima classificata è stata la studentessa Aurora Carella, mentre sono state premiate le altre tre partecipanti, Lorenza Bozzella e Valeria De Petra della classe IV, indirizzo Sala, sezione B e Daria Sandar, classe IV, indirizzo Sala, Sezione C”.