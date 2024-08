Virus West Nile, disinfestazione straordinaria contro le zanzare

PESCARA. Campagna di disinfestazione straordinaria e preventiva sul rischio zanzare “West Nile”. E' stata avviata in città da Ambiente spa su sollecito del Comune e secondo le disposizioni riportate dalla Regione contro la diffusione del virus che in Abruzzo è arrivato con un paziente di San Salvo ricoverato a Pescara. L'intento è di ridurre il rischio di trasmissione del virus - anche attraverso il contenimento della zanzara che può esserne il vettore.

"Si tratta di un'azione preventiva", sottolinea in una nota la società pubblica dei servizi, " in relazione all’allarme zanzare “West Nile” di queste ore, che tuttavia al momento riguarda solamente alcuni comuni della provincia di Chieti, e al fine di contrastare eventuali problematiche".

Previsto un programma più intenso di disinfestazione: oltre al servizio svolto ordinariamente, vengono svolti interventi più frequenti nelle vie cittadine e, in collaborazione con Pescara Multiservice, all’interno dei parchi comunali, nei tombini, nelle aree pubbliche in generale. Previsto infine anche l'incremento dei servizi "anti larvali" sia nel pomeriggio da parte degli operatori di Ambiente spa, sia in occasione delle manifestazioni ed eventi all'aperto di questi giorni.