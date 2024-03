A Catania brilla la stella della spadista teatina Bianca Falcone

CATANIA. Va in scena a Catania la 2a prova nazionale di Spada Cadetti e Giovani, ultima occasione per le atlete e gli atleti di staccare un pass per i Campionati Italiani di categoria, previsti a Genova per la fine di maggio. Spadiste e spadisti provenienti da tutta Italia hanno animato le pedane allestite nell'imponente cornice di Sicilia Fiera, dando vita ad assalti di grande livello tecnico.

Brilla, per l'Abruzzo, la prestazione di Bianca Falcone di Teate Scherma che nella categoria Cadette (under 17) conquista un fondamentale 16° posto. Una gara in ascesa, la sua, che la vede usufruire di un bye nel primo turno a eliminazione diretta in virtù del risultato della fase a gironi. 15-13, 11-5 e 15-11 i risultati che le permettono di accedere agli ottavi di finale, dove la strada le viene sbarrata da Giulia Baldassa del Circolo Castelfranco Veneto per 15-9.

Resta la soddisfazione di aver segnato un importante record per la scherma abruzzese: mai nessuna prima di lei era arrivata così in alto nella Spada Femminile Under 17 in una competizione nazionale.

In gara con lei anche la compagna di sala Arianna Bevilacqua, che conquista la 58a posizione della classifica: entrambe le portacolori Teate Scherma staccano così il pass per i Campionati Italiani Under 17, dove rappresenteranno l'Abruzzo insieme alle migliori lame dello stivale. Bevilacqua, inoltre, è automaticamente qualificata anche al Campionato Gold Under 20, in programma a Riccione a metà maggio.