A Pescara bronzo per gli abruzzesi della vela

PESCARA. Conclusa nella giornata di Pasqua la tappa nazionale della categoria Nacra 15 under 19 organizzata dal circolo velico Svagamente e dall'istruttore federale Mauro Di Feliciantonio nell'ambito del cartellone 2022 di regate che godono dell'egida della Federazione nazionale vela, in particolare in questo caso della IX Zona Fiv Abruzzo e Molise.

Le pessime condizioni meteo marine hanno costretto i giudici, con rammarico ma sempre con l'obiettivo della sicurezza degli equipaggi in gara, a bloccare l'ultima uscita dei catamarani dei giovani atleti che, comunque, avevano raggiunto un numero utile di prove per la validità della tre giorni di campionato.

Il gradino più alto del podio con l'oro è stato conquistato dai laziali Carlo Mustacchi e Nicole Bianco del circolo velico 3V del Lago di Bracciano seguiti da Giorgio Bona e Isotta Poggi del circolo velico Riva del Garda che hanno guadagnato le medaglie d'argento. Bronzo per gli abruzzesi Vincenzo Sebastiani e Maria Sofia Rubino del circolo velico Svagamente diretto da Mauro Di Feliciantonio. Quattordici anni ognuno, entrambi di Pescara, hanno raggiunto con grinta il terzo scalino del podio pur essendo solo alla loro seconda competizione insieme e in questa categoria.

L'altro equipaggio locale formato da Enrica Morelli e Stefano Troiano, sempre di Svagamente, si ferma al settimo posto. Il secondo week-end di competizioni - stesso luogo, stesso circolo organizzatore - per la 7^ Tappa nazionale multiclasse è previsto dal 23 al 25 aprile. La competizione abbraccia più categorie veliche e quindi più età: Hobie Cat Dragoon (under 14), Hobie Cat 16 spi, Hobie Cat classico e Catamarani Formula 18 open, appunto aperta a tutte le età.