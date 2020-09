A Pescara i campionati giovanili di vela 

PESCARA. Le vele multicolori dei catamarani protagoniste sulla spiaggia di Pescara. Da domani, 3 settembre, fino a domenica, nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento “Il Traghetto” si svolgeranno i campionati giovanili doppi under 19 multiscafi: categorie Hobie cat 16 spy e Dragoon. Da venerdi, sempre fino a domenica, contemporaneamente andranno in scena anche i campionati italiani assoluti Hobie cat classic dove potranno partecipare atleti di tutte le età.

Si tratta di regate importanti per la Fiv, federazione italiana vela, perché decreteranno i campioni italiani assoluti giovani nelle due categorie, mentre per gli Hobie cat classic i campioni assoluti nazionali. L'organizzazione e la grande passione che l'accompagna sono del circolo velico Svagamente, situato all'interno dello stabilimento Il Traghetto dove si trova anche la scuola vela, diretto da Mauro Di Feliciantonio, tecnico della Fiv IX Zona Abruzzo e Molise. Quest'anno le regate di categoria sono state frazionate in alcune città italiane per evitare grandi numeri e situazioni a rischio Covid, per quanto la vela sia stata la regina dell'estate per le sue caratteristiche di sport individuale o a doppio.

Pescara accoglierà la finalissima delle regate, e gli equipaggi vincitori saranno campioni assoluti italiani nelle due categorie: Dragoon per i più piccoli ossia gli under 16, e Hobie Cat 16 spy dove i ragazzi che partecipano hanno tra i 16 e i 19 anni. In tutto sono già iscritti una cinquantina di equipaggi italiani ma anche francesi, tedeschi e austriaci, e sono previste, altre adesioni.

I campi di regata saranno due e gli allenamenti sono già iniziati con il ritorno del bel tempo. Ben 15 equipaggi sono abruzzesi, tutti tesserati con il circolo Svagamente. Tra gli altri la coppia Giulia Grilli e Pietro Bellot, campioni italiani assoluti 2019 categoria Dragoon che quest'anno parteciperanno con i più grandi negli HC 16 spy

«Una stagione fantastica per la vela», afferma soddisfatto Mauro Di Feliciantonio, «perché in tanti hanno scoperto questo sport durante l'estate, magari dovendo rinunciare al calcio o alla pallavolo, e ne sono rimasti entusiasti. Molti ragazzi di Pescara, di tutte le età, hanno affollato la scuola nei mesi di luglio e agosto scegliendo di imparare questo sport che permette di tenere le distanze, e che poi alla fine li ha appassionati».

