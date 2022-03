Addio a coach Corà, ex allenatore del Magic Chieti

CHIETI. Il mondo del basket piange la scomparsa di coach Claudio Corà, nelle ultime stagioni protagonista in Abruzzo sulla panchina del Magic Basket Chieti e precedentemente di Ortona e Lanciano. Qualche settimana fa aveva lasciato la guida del Magic Basket Chieti in serie C Gold per motivi personali. Era arrivato a Chieti a dicembre 2021.

"Siamo profondamente addolorati nell'apprendere la notizia della scomparsa di coach Claudio Corà". Con queste parola il presidente Vincenzo Milillo, la dirigenza, lo staff e tutta la Magic Basket Chieti si stringono intorno alla famiglia di coach Corà per rivolgere le più sentite condoglianze. "Nei mesi trascorsi a Chieti abbiamo avuto l'onore di conoscere una persona di spessore sia a livello umano che professionale con un'immensa passione per la pallacanestro".

Anche l'Unibasket Lanciano esprime il suo cordoglio: "Con grande dispiacere e con il cuore infranto, il presidente, il dirigente responsabile e tutto lo staff tecnico e societario dell'Unibasket Lanciano si uniscono al dolore della famiglia per la prematura scomparsa di Claudio Corà. A coach Corà, grande formatore e profondo conoscitore della pallacanesto, sport a cui ha dato tanto, ci legano i molti ricordi, progetti e successi conquistati sul parquet nei tre anni in cui è stato il nostro capo allenatore. Uno su tutti la fantastica cavalcata del campionato di C Gold 2018/2019, culminato con la vittoria della regular season e l'approdo ai playoff".

Vicentino e con grandi esperienze alle spalle, Corà arriva in Abruzzo nel 2018 per guidare la We're Basket Ortona in serie B sul finire della stagione, prosegue poi, per due stagioni, con l'Unibasket Lanciano allenando la Serie C Gold. Nella sua ultima stagione a Lanciano vince la Regular Season e si gioca la semifinale Playoff, persa poi con Montegranaro. In precedenza coach Corà ha collezionato importanti esperienze in giro per l'Italia, sia nel basket femminile ai massimi livelli, sia nel basket maschile, come Bassano, Sassari, Matera, Bergamo, Montichiari, solo per citarne alcuni.

