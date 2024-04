Al via la stagione di serie B per le ragazze dell'Atoms' Chieti / IL CALENDARIO

CHIETI. Pronti, via. Domenica 28 aprile si inaugura la stagione 2024 di softball, che anche quest’anno vede protagonista la squadra dell’Asd Atoms’ Chieti, unica realtà abruzzese iscritta al Campionato nazionale di serie B. E in casa Chieti c’è grande attesa per l’esordio stagionale: così come ormai già da due anni, la società teatina disputa la gare casalinghe sul nuovissimo diamante “Tommy Lasorda”, di Tollo.

Si parte domenica 28, con la doppia sfida contro il Big Mat Grosseto: gara 1 è prevista alle ore 11, gara 2 si gioca a seguire. Le toscane, inserite nel girone G insieme ad Atoms’ Chieti, Cali Roma Girls, Fiorentina Softball e Campania Felix Fisciano, partono leggermente avvantaggiate: sono reduci infatti da una doppia vittoria conquistata domenica scorsa, nell’anticipo di campionato contro il Cali Roma. E dunque arrivano in Abruzzo già a punteggio pieno dopo due partite.

Per l’Atoms’ dunque gara impegnativa sia dal punto di vista tecnico, che da quello mentale, vista anche la componente emotiva di ogni avvio di campionato. Tra le novità della stagione 2024, c’è la conferma del manager Francesco Pasqualoni, al suo secondo anno a Chieti e l’ampliamento del roster, con l’innesto di quattro giocatrici provenienti dal settore giovanile del Foggia, in prestito quest’anno alla società teatina.

Questo il calendario 2024 di Softball - Serie B:

28/04/2024 - ATOMS’ Chieti - Big Mat Grosseto (gara 1 h. 11:00 - gara 2 h.13:30)

05/05/2024 - ATOMS’ Chieti - Cali Roma (gara 1 h. 12:00 - gara 2 h.14:30)

19/05/2024 - Fiorentina Softball - ATOMS’ Chieti (gara 1 h. 11:00 - gara 2 h.13:30)

26/05/2024 - ATOMS’ Chieti - Felix Fisciano (gara 1 h. 11:00 - gara 2 h.13:30)

02/06/2024 - Big Mat Grosseto - ATOMS’ Chieti (gara 1 h. 11:00 - gara 2 h.13:30)

23/06/2024 - Cali Roma Girls - ATOMS’ Chieti (gara 1 h. 11:00 - gara 2 h.13:30)

07/07/2024 - ATOMS’ Chieti - Fiorentina Softball (gara 1 h. 12:00 - gara 2 h.13:30)

14/07/2024 - Felix Fisciano - ATOMS’ Chieti (gara 1 h. 11:00 - gara 2 h.13:30)