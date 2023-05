Anche il Bari in ritiro estivo nell'Alto Sangro, sarà a Roccaraso

ROCCARASO. Alto Sangro da serie A per i ritiri estivi. Anche il Bari, che si sta giocando i play off per il massimo campionato, preparerà la prossima stagione sui monti del Centro Abruzzo, precisamente a Roccaraso (L'Aquila). L'accordo è stato chiuso in queste ore come conferma il sindaco della cittadina, Francesco Di Donato.

Ancora da ufficializzare le date del ritiro estivo anche se si pensa alla seconda metà di luglio, dal 14 al 28. Due settimane in cui i calciatori soggiorneranno negli alberghi dell'Alto Sangro e scalderanno i motori per tornare in campo. L'Alto Sangro diventa dunque la capitale del turismo estivo.

Sempre in estate a Rivisondoli torneranno i granata della Salernitana mentre Castel Di Sangro prepara la festa per i campioni d'Italia del Napoli, per il quale si stanno predisponendo una serie di eventi collaterali tra cui tre amichevoli internazionali e il concerto di Gigi D'Alessio in programma il prossimo 5 agosto.