Arriva la Tirreno-Adriatico / PERCORSI E ORARI

TERAMO. Arriva la Tirreno-Adratico, la classica gara di ciclismo "Dei due mari" è in Abruzzo giovedì 7 e venerdì 8 marzo. Giovedì con la tappa Arrone-Giulianova, e venerdì 8 marzo con la quinta tappa Torricella-Valle Castellana. Oltre allo spettacolo sportivo, attenzione agli orari di chiusure delle strade per consentire il passaggio dei ciclisti. Alcuni Comuni, come Giulianova, hanno deciso di tenere le scuole chiuse in occasione dell'arrivo della gara.

I PERCORSI

Il 7 marzo, alle ore 14 circa, la corsa, proveniente dalla provincia di Ascoli Piceno, fa il suo ingresso a Sant'Egidio alla Vibrata, proseguendo poi per Ancarano, Controguerra, Torano Nuovo, S.Omero, Tortoreto, Mosciano Sant'Angelo: l'arrivo è previsto a Giulianova (via A. Gramsci), alle ore 16 circa. Pertanto, viene disposta la chiusura al transito dei veicoli a partire dalle ore 13,45 a incrementare sino alla conclusione della Tappa.

Venerdì 8, alle ore 11,40, la corsa parte da Torricella Sicura proseguendo poi per Teramo (km. “0” sulla S.S.80 sulla via Cona), Montorio al Vomano, Tossicia, Basciano. Penna S. Andrea, Cermignano, Cellino Attanasio, Castellalto, Bellante, S.Omero, Campli e Civitella del Tronto, con arrivo a Valle Castellana intorno alle ore 16,30.

Su disposizione della Prefettura di Teramo viene disposta la sospensione del traffico lungo i percorsi agonistici delle competizioni, 30 minuti prima del passaggio di ciascuna gara, considerando la media più veloce riportata nelle crono-tabelle allegate e comunque fino al transito del veicolo indicante “fine gara ciclistica.

Intanto è stato annunciato il trasferimento del Giro di Sicilia al Giro d'Abruzzo. nello stesso slot temporale dal 9 al 12 aprile. Lo ha annunciato Rcs sport confermando l'alleanza che ha portato in Abruzzo la partenza del Giro d'Italia 2023 da Fossacesia. Il Giro d'Abruzzo rappresenta per i corridori una sorta di preparazione in vista del Giro d'Italia 2024.

Queste le tappe previste: Vasto-Pescara di 161 km; tappa 2, con la stessa lunghezza, da Alanno a Magliano de' Marsi; terza tappa Pratola Peligna-Prati di Tivo di 163 km; quarta e ultima tappa Montorio al Vomano-L'Aquila di 169 km.