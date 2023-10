Bianca Falcone e Arianna Bevilacqua della Teate Scherma alle fasi nazionali

CHIETI. Teate scherma grande protagonista ad Ariccia nella 1a Prova Interregionale Cadetti/Giovani. In palio i pass per la fase nazionale e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da Lazio e Abruzzo. Superlativa la performance delle spadiste teatine, che hanno conquistato tutte le qualificazioni in palio nelle loro categorie e sono tornate a casa con un doppio podio. A scendere in pedana per la competizione under 17 (Cadette) sono state Arianna Bevilacqua, Bianca Falcone e Matilde Santangelo. Le stesse hanno poi preso parte, insieme a Benedetta Del Papa e Lara Clivio, alla gara di categoria superiore (Giovani).

Grandissima la soddisfazione già nella prima giornata: dopo una gara dominata, Bianca Falcone e Arianna Bevilacqua avanzano nel tabellone fino agli ottavi di finale. Qui si arresta la corsa della seconda, che conquista comunque un ottimo 11esimo posto. Falcone prosegue la propria corsa verso il podio e corona la propria prova con una bellissima medaglia di bronzo: è lei ad imporsi come la più forte atleta abruzzese della categoria Cadette di spada. Buona la prova anche di Matilde Santangelo, che, dopo aver superato il girone, non riesce ad imporsi nelle fasi ad eliminazione diretta; conquista, alla fine, la 42a posizione.

Se nella prova dedicata alle Under 17 il podio si tinge di verde Teate, la gara Under 20 si dimostra altrettanto emozionante. Matilde Santangelo, a causa di un problema fisico, è costretta al ritiro già dalle prime battute, mentre Clivio, Del Papa, Bevilacqua e Falcone accedono senza problemi alla fase ad eliminazione diretta. Benedetta Del Papa e Lara Clivio si fermano alla soglia delle prime trentadue, classificandosi rispettivamente 35a e 41a. Bianca Falcone e Arianna Bevilacqua riescono invece ad avanzare nel tabellone e, nonostante la giovane età ed il loro appartenere alla categoria precedente, avanzano in scioltezza fino agli ottavi. A questo punto, Bianca Falcone cede il passo per l'accesso alle prime otto e si attesta sull’11a posizione, mentre Arianna Bevilacqua raggiunge il podio e conquista la 6a posizione. La sua prestazione le permette, quindi, di imporsi come la spadista abruzzese più forte per la categoria Giovani.

Bianca Falcone e Arianna Bevilacqua, inoltre, conquistano le due qualificazioni a disposizione per l'Abruzzo sia nella gara Cadette che in quella Giovani. “Siamo molto soddisfatti delle prestazioni delle nostre ragazze” commenta il Maestro Danilo Falcone. “Il lavoro che stiamo portando avanti con il nostro staff sta dando i suoi frutti e mi piace evidenziare come tutte le ragazze abbiano mostrato progressi significativi nella loro scherma e abbiano messo a frutto i consigli dispensati loro da fondo pedana. Sugli scudi, ovviamente, vanno Bianca e Arianna. Le nostre due giovani atlete sono riuscite a salire sul podio e a conquistare gli unici due pass riservati all’Abruzzo non solo nella loro categoria, ma addirittura anche in quella superiore. Sarà un onore per noi rappresentare la regione nella fase nazionale”.

La gara nazionale è prevista a Casale Monferrato per l'11 e il 12 novembre 2023.