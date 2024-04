Campionato primaverile, i risultati. E ora rotta sui trabocchi

PESCARA. Un vento leggero sui 7 nodi e una splendida giornata di sole hanno accompagnato l’ultimo dei quattro appuntamenti di aprile del Campionato Primaverile di vela d’Altura organizzato dal Circolo Nautico Pescara 2018 in collaborazione con il circolo velico La Scuffia e, nella regata di ieri, anche insieme al Circolo Nautico “V. Migliori” di Giulianova, sempre sotto l’egida della IX Zona FIV Abruzzo e Molise.

Ad aggiudicarsi il 3^ Trofeo Primaverile, dopo la veleggiata costiera tra Pescara e Giulianova, tra circa 40 imbarcazioni è “Movida jr” (CV La Scuffia) dell’armatore Pierpaolo Petrelli giunta prima al traguardo ma che soprattutto anche nelle precedenti competizioni aveva acquisito i migliori punteggi sia in tempo reale che in tempo compensato. Componenti dell’equipaggio i due Petrelli padre e figlio (Ivo e Pierpaolo), Massimo Lachi, Giancarlo Casuscelli, Ugo Arlini e Matteo Pagliuca che soddisfatti hanno alzato la coppa consegnata al presidente del CN Migliori Enrico Orsini nella cerimonia di premiazione che si è svolta ieri sera all’interno dell’accogliente circolo di Giulianova, dopo una conviviale cena a base di pesce.

Premi anche ai primi tre classificati di ogni categoria velica: nella classe A vince “Celeste 2” degli armatori D’Annunzio e Mori, seguiti da “MGS” del presidente del CNP Alessandro Pavone e da “Machi”; nella categoria B prende un’altra coppa “Movida jr” di Petrelli mentre secondi e terzi sono giunti rispettivamente “Adelante” di Giovanni Gaspari e “Bluna” di Carlo Pasetti; categoria C prima “Mascè” di Roberto Dionisio seguita da “Liberty” di Di Nicolantonio e da “Fengh Shui” di Davide Moscono.

Soddisfatti dell’ottima riuscita della manifestazione, grazie anche ad una concreta unione tra circoli abruzzesi, i due componenti del CNP2018 Matteo Ricucci e Gaetano Nazzaro (delegati all’organizzazione in particolare di questa competizione) che hanno anche ringraziato l’Ente porto di Giulianova per aver concesso l’uso gratuito dei posti barca. Come sempre non vanno dimenticati - ha detto il presidente del Circolo Nautico Pescara 2018 Alessandro Pavone - coloro che sostengono l’attività velica del Circolo Nautico Pescara 2018 ossia Banca Generali Private e Vittoria RMS. Nel prossimo appuntamento, l’11 e 12 maggio, vele puntate verso Vasto con la “Regata dei Trabocchi”, la veleggiata costiera tra Pescara e Vasto, che vede la collaborazione dei due circoli CNP 2018 e Circolo Nautico Vasto.