Caserta e Scienza in pole ma priorità a Legrottaglie 

PESCARA. In un clima d’attesa per la ripresa degli allenamenti collettivi, il Pescara pensa al presente ma anche al futuro. La squadra prima di 10 giorni difficilmente tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo e si lavora solo con le sedute individuali. Bisogna programmare visite mediche, test e tamponi prima di ricominciare in sicurezza e il club biancazzurro vuole aspettare ancora qualche giorno prima di dare indicazioni a giocatori e staff tecnico. Nel frattempo, però, i dirigenti iniziano anche a pensare al futuro. Il primo nodo da sciogliere è la permanenza in panchina dell’allenatore Nicola Legrottaglie. La società ha fiducia nel tecnico pugliese e vorrebbe tenerlo anche per il prossimo anno, ma molto dipenderà dal ritorno in campo per chiudere l’attuale stagione. I dirigenti vorrebbero vedere all’opera Legrottaglie nelle restanti 10 partite prima di tirare le somme e prendere una decisione definitiva. Se non sarà possibile, allora si valuteranno altre strade. Qualche giorno fa c’è stato un confronto tra il tecnico e qualche dirigente. A Legrottaglie è stata ribadita piena fiducia da parte della società, dopo alcuni rumors sul suo possibile addio.nei giorni scorsi ha svelato dei retroscena sulle strategie del club per quanto riguarda la panchina. Il club biancazzurro, infatti, si sta guardando intorno e ha mostrato interesse per tre allenatori: Fabio Caserta della Juve Stabia, Giuseppe Scienza del Monopoli e Alessio Dionisi del Venezia. Al momento sono solo questi i tre profili valutati, visto che non trova riscontri il possibile ritorno in biancazzurro di Massimo Oddo.Caserta e Scienza sono in pole anche per una questione contrattuale. Entrambi sono in scadenza di contratto e difficilmente rinnoveranno, Dionisi, invece, è legato ai lagunari fino al 30 giugno 2021. Nelle prossime settimane si decifrerà meglio il futuro della panchina e del Pescara 2020-2021.I dirigenti, oltre alla posizione dell’allenatore, stanno facendo delle valutazioni sui giocatori da ingaggiare in futuro. Qualche giorno fa c’è stato un confronto tra i due direttori sportivi Antonio Bocchetti e Giorgio Repetto. Dal vertice di mercato è uscito fuori un nome che la società ha messo nei primi posti della lista delle spesa.Si tratta del centrocampista Salvatore Pezzella, classe 2000, di proprietà della Roma, quest’anno in prestito al Modena. Con gli emiliani si è messo subito in mostra collezionando 24 presenze e due reti realizzate. Con il possibilea ddio di Luca Palmiero (piace al Bari), il Delfino ha già individuato il suo sostituto.©RIPRODUZIONE RISERVATA