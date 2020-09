Ciccone positivo al Covid, l'ex maglia gialla lascia il ritiro e torna a casa

PESCARA. Il ciclista chietino (di Brecciarola) Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) è risultato positivo al test Covid-19 nel ritiro in Trentino. Lo stesso giorno sono stati testati anche i corridori e lo staff in ritiro, i cui esiti sono stati negativi.

Ciccone, come si legge in una nota del team, è asintomatico ma a causa dei sintomi di stanchezza, lo staff medico ha preferito che il corridore tornasse a casa per seguire un programma di allenamento individuale e differente rispetto a quello previsto in ritiro.

Il test è stato effettuato il 31 agosto in conformità alle norme UCI in vista della sua partecipazione alla Tirreno-Adriatico che partirà il 7 settembre.

La corsa a tappe italiana era un obiettivo importante per Ciccone, soprattutto nella sua preparazione al Giro d'Italia dove è stato maglia gialla. L’ultima corsa di Ciccone era stato il Campionato Italiano, dopo il quale aveva raggiunto il ritiro in altura programmato con la squadra.

L'ultimo contatto di Ciccone con i compagni di squadra è avvenuto il 23 sera a cena durante la quale, come prassi del team, è stato mantenuto il distanziamento sociale. Come tutti i membri della squadra presenti in ritiro, Ciccone ha soggiornato in camera singola. Un ulteriore test per corridori e staff è stato svolto oggi, in conformità con il regolamento UCI (test dei -3 giorni) per la loro partecipazione alla Tirreno-Adriatico.