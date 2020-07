Da Cosmi a Melchiorri, a Pescara è la sfilata di ex  

PESCARA. Scontro tra deluse con un ruolino simile. Divise da una sola lunghezza in classifica, dopo la ripresa del campionato Pescara e Perugia hanno totalizzato 4 punti in altrettante partite fallendo l’obiettivo di allontanarsi dalla zona calda. Per la sfida di domani (venerdì 10 luglio ore 21) il Pescara vede l'esordio in panchina di Sottil con lo schieramento 4-3-3; dall'altra parte Serse Cosmi deve rinunciare agli squalificati Sgarbi e Falzerano e agli infortunati Gyomber e Angella.

Nel Perugia tornano a disposizione Falasco e Di Chiara che sono titolari, oltre a Falcinelli e Vicario che invece dovrebbero accomodarsi in panchina. Nel 3-5-2, tra i pali quasi sicuramente viene confermato Fulignati, in difesa agiscono Rosi, Rajkovic e Falasco, a centrocampo Mazzocchi a destra, Di Chiara a sinistra, Kouan, Carraro e Nicolussi Caviglia in mezzo. In attacco Buonaiuto, Iemmello e Melchiorri si giocano due posti. Gli umbri in trasferta finora hanno raccolto 15 punti: 3 pareggi, 8 ko e 4 vittorie sui campi di Livorno, Juve Stabia, Crotone e Ascoli.

I tanti ex. Tra i biancorossi ci sono ben sei ex pescaresi, a cominciare da Serse Cosmi. L’esperto allenatore ha guidato il Delfino per quattro mesi nel 2014 subentrando a Pasquale Marino, in 16 gare ha collezionato 18 punti (4 successi, 6 pareggi e 6 sconfitte) e a fine stagione non è stato confermato.

In carriera ha incrociato 11 volte gli adriatici, il bilancio è di 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, entrambe in B nel 2015-16 quando allenava il Trapani: 0-3 in Sicilia all’8ª giornata e 0-2 all’Adriatico nell’andata della semifinale play off che ha spianato la strada verso la A ai biancazzurri di Massimo Oddo, il tecnico a cui Cosmi è subentrato nel torneo in corso. Tra i calciatori, oltre all’infortunato Norbert Gyomber (12 match nel 2016-17), gli ex sono Marco Carraro (24 presenze nel 2017-18), Christian Capone (38 gare e 7 gol tra il 2017 e il 2019) e Federico Melchiorri (45 presenze e 14 reti nel 2014-15). Inoltre, c’è Cristian Buonaiuto che è stato in Abruzzo solo di passaggio nell’estate del 2015 per poi essere ceduto alla Maceratese. Nel Pescara l’unico ex è Gennaro Scognamiglio che a Perugia ha vinto il campionato di C nel 2013-14 con il pescarese Andrea Camplone in panchina, ma domani non ci sarà a causa della squalifica. (g.t.)

