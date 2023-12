Derby d'Abruzzo in pareggio: 0-0 Notaresco L'Aquila

Sorridono le abruzzesi di serie D: la diciassettesima giornata di campionato, ultima del girone d'andata, non porta sconfitte. Il derby d'Abruzzo tra Notaresco e L'Aquila finisce in pareggio a reti inviolate. Avezzano vince di misura in casa contro il Sora (1-0), Chieti stravince all'Angelini contro il Matese ultimo in classifica (3-0).

I neroverdi di Chianese all’Angelini cancellano contro la cenerentola Matese il ko di Campobasso che aveva fatto tremare la panchina. I gol sono di di Salvatore, Fall e Postiglione. A 30 punti i teatini sono subito dopo L'Aquila, Avezzano e Sambenedettese a 31, e alla capolista Campobasso a 34.

Al Savini di Notaresco il derby abruzzese tra i padroni di casa e i rossoblù di mister Cappellacci finisce a reti inviolate. Le due squadre chiudono una sfida per lo più equilibrata, con poche occasioni da gol e senza grandi emozioni. Il Notaresco di mister Bruno termina la prima parte del campionato a metà classifica con 25 punte.

L’Avezzano al Dei Marsi contro il Sora fa dimenticare la brutta gara di Fano e si rilancia in classifica. Decide il gol di Ortolini al 12' che regala tre punti preziosi ai marsicani. Tante novità in formazione per Ferazzoli. Debutta Damcevski. Ortolini-Angelilli-Senesi in attacco.