E' Di Fulvio la stella del 2019

PESCARA . Francesco Di Fulvio è lo sportivo abruzzese dell'anno secondo il sondaggio indetto dal quotidiano il Centro. Il 26enne pallanuotista pescarese, punto di forza della Pro Recco e del Settebello azzurro campione del mondo, ha ricevuto la maggior parte di voti da una speciale giuria composta da 50 addetti ai lavori di varie discipline. Di Fulvio ha doppiato nel computo delle preferenze il 48enne notareschino campione del mondo di bocce Gianluca Formicone, secondo sul gradino del podio.

Gianluca Formicone, 48 anni, campione del mondo di bocce

Terza classificata la 18enne pattinatrice pescarese della Bosica Martinsicuro Asja Varani mentre hanno ricevuto segnalazioni anche la Sieco Impavida Ortona di pallavolo, il ciclista teatino Giulio Ciccone, il rugbista teramano Marco Riccioni, l'Amatori Pescara di pallacanestro, il calciatore del PSG e della Nazionale Marco Verratti e altri esponenti dello sport abruzzese che si sono messi in luce nel 2019.

Asja Varani, 18 anni, pattinatrice pescarese della Bosica Martinsicuro

Massimo Oddo (allenatore Perugia): «Voto Francesco Di Fulvio che ha vinto il mondiale di pallanuoto in Corea ed è stato anche il miglior giocatore della rassegna intercontinentale».

Augusto D'Agostino (presidente Aterno Pescara atletica):

«Ritengo meritevole dell'oscar il pallanuotista Francesco Di Fulvio che può vantare anche il record di gol segnati in partite consecutive di campionato con la Pro Recco».

Morgan De Sanctis (team manager Roma): «Complimenti a Di Fulvio per aver contribuito a riportare il Settebello sul tetto del mondo dopo otto anni».

Francesco Giorgini (allenatore calcio): «Scelgo Gianluca Formicone, l'atleta di Notaresco campione del mondo di bocce a 48 anni».

Roberto Cappellacci (allenatore L'Aquila calcio): «Mi ha colpito il rugbista Marco Riccioni, tra i migliori della nazionale italiana ai mondiali in Giappone. Peccato che non siano riusciti a disputare l'ultima partita del girone per qualificarsi al turno successivo».

Giuseppe Orfanelli (presidente regionale scherma): «Parteggio per chi si mette in evidenza nelle discipline meno conosciute e allora regalo la preferenza alla pattinatrice Asja Varani che ha vinto con tanti sacrifici l'oro ai mondiali di Barcellona».

Vincenzo Vivarini (allenatore Bari calcio): «Opto per Roberto D'Aversa che sta portando in alto il Parma a suon di belle prestazioni valorizzando tanti giovani».

Fabrizia D'Ottavio (ex ginnasta): «Sono rimasta affezionata all'Armonia d'Abruzzo, che quest'anno si è laureata campione d'Italia Open a Fabriano aggiungendo un altro trionfo nella sua bacheca già colma di successi».

Debora Sbei (ex pattinatrice): «Complimenti ad Asja Varani per il titolo mondiale di pattinaggio su strada. Le auguro anche di partecipare alle Olimpiadi, un sogno che non sono riuscita a realizzare».

Giuseppe Taraborrelli (consigliere nazionale bocce): «Mi ha commosso l'impresa di Gianluca Formicone che al terzo tentativo è riuscito a vincere il mondiale in Argentina coronando una splendida carriera».

Luciano Zauri (allenatore Pescara calcio): «Marco Verratti continua a collezionare titoli in Francia ed è un perno fisso nel centrocampo della nuova nazionale di Roberto Mancini».

Luciano Ginestra (presidente regionale federtennis):

« Di Fulvio è stato fondamentale nella nazionale italiana di pallanuoto che ha vinto un mondiale a distanza di 8 anni».

Paolo Nicolai (giocatore beach volley): «Esprimo il mio voto per la Sieco Impavida Ortona che, dopo la retrocessione della scorsa stagione, ha disputato una seconda parte dell'anno molto positiva».

Manuel Estiarte (dirigente Manchester City): «Francesco Di Fulvio a 26 anni ha raggiunto la giusta maturazione e sta dimostrando tutto il suo valore».

Gabriele Tarquini (pilota automobilismo): «Cedo volentieri lo scettro a Francesco Di Fulvio augurandogli anche un 2020 ricco di tante altre soddisfazioni come quelle appena ottenute».

Amedeo Pomilio (vice allenatore nazionale italiana pallanuoto): «Non mi piace parlare dei singoli ma l'anno di Francesco Di Fulvio è stato strepitoso a livello personale con il record di gol nella Pro Recco e in nazionale».

Nicola D'Ottavio (direttore sportivo Vastese calcio): «Da ex bomber punto su Francesco Di Fulvio che segna sempre in ogni partita».

Riccardo Bergamini (vice presidente nazionale Fijkam):

«Resto nel mio ambito e spendo il mio voto per Alessandro Caputo che si sta confermando nella kickboxing. Dopo il mondiale ha vinto anche l'europeo».

Fabio Di Camillo (presidente regionale Fipav): «È stato un anno positivo per la pallavolo abruzzese e scelgo Claudia Scampoli che ha conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo italiano under 21 di beach volley».

Quintildo Petricola (dirigente Antoniana Pescara tennistavolo): «Considero meritevole Francesco Di Fulvio, un ragazzo semplice che con tanti sacrifici sta raccogliendo buoni risultati».

Lorenzo Di Giacomo (ex pugile): «Premio Emanuele Cavallucci per il titolo italiano dei pesi welter conquistato a Chieti lo scorso mese di marzo».

Mariangela Verna (presidente regionale federboxe): «Il titolo italiano vinto da Emanuele Cavallucci è il fiore all'occhiello di un anno che ha visto uno sviluppo crescente del pugilato».

Mauro Marrone (presidente regionale federciclismo): «Penso che ricorderemo a lungo il 2019 di Giulio Ciccone, il primo ciclista abruzzese capace di vestire per due giorni di fila la maglia gialla al Tour de France».

Enrico Obletter (allenatore nazionale italiana softball):

«Qualificarci per Tokyo è stata un'impresa e come simbolo abruzzese del gruppo cito Fabrizia Marrone che a 22 anni può togliersi ancora tante soddisfazioni».

Jarno Trulli (ex pilota formula 1): «Il simbolo dell'Abruzzo che vince nello sport è Francesco Di Fulvio, ormai una stella della pallanuoto internazionale».

Chiara Di Iulio (pallavolista Novara): «Dico la Sieco Impavida Ortona, a lungo in testa alla classifica di serie A2 maschile di volley. Sarebbe bello rivedere il prossimo anno una squadra abruzzese nella massima categoria».

Emidio Santacroce (delegato regionale attività giovanile figc): «Il girone d'andata da record del SN Notaresco in serie D significa che si possono ottenere risultati straordinari con una programmazione oculata anche in piccoli centri».

Salvatore Vittorio (delegato regionale calcio a 5): «Il trionfo della rappresentativa femminile di calcio a 5 al Trofeo delle Regioni dà soddisfazione a tutti quelli che collaborano nello sviluppo della nostra attività».

Vitantonio Liuzzi (ex pilota formula 1): «Voglio sottolineare l'ottima performance del pilota montesilvanese Loris Boggi Spinelli, secondo classificato nella prova iridata del super Trofeo Lamborghini».

Rocco De Nicola (presidente regionale sport equestri): «Da appassionato di bocce ho apprezzato l'impresa di Gianluca Formicone al mondiale argentino».

Sandro Di Berardino (consigliere nazionale calcio a 5): «È ancora un piacere vedere ai massimi livelli un totem del futsal come Stefano Mammarella».

Maurizio Zaffiri (ex rugbista): «Faccio i complimenti al pilone teramano della Benetton Treviso Marco Riccioni che si è ripreso alla grande da un infortunio e ha vestito con onore i colori azzurri al mondiale di rugby».

Andrea Iaconi (direttore sportivo Teramo calcio): «La mia citazione è per Asja Varani, la pattinatrice della Bosica Martinsicuro che a soli 18 anni ha già un albo d'oro ricchissimo».

Cristiano Carpente (presidente regionale federnuoto): «In un anno difficile per il nuoto abruzzese a livello di strutture, plaudo alle imprese mondiali di Francesco Di Fulvio».

Francesco Di Girolamo (presidente regionale federbasket):

«La promozione in A2 dell'Amatori Pescara, al di là di come è andata a finire, è stata una bella impresa sportiva».

Tommaso Lanci (presidente Sieco Impavida Ortona): «È antipatico autovotarsi ma stiamo disputando un campionato al di là delle più rosee previsioni».

Francesco Ettorre (presidente regionale federvela): «Non tutti sanno che in Abruzzo abbiamo una promessa del surf come Edoardo Papa, tra i primi cinque in europa nella classe Junior».

Giulio Delfino (giornalista Rai Sport): «Ho cominciato a lavorare in radio seguendo la Sisley Pescara e allora scelgo Francesco Di Fulvio che mi ricorda tanto il Maradona della pallanuoto pescarese Manuel Estiarte».

Daniele Ortolano (presidente regionale figc): «Il 2019 è stato l'anno che ha lanciato l'Italia del calcio femminile e, in particolare, scelgo l'abruzzese Daniela Sabatino».

Serafino La Brecciosa (allenatore Nuova HF Teramo pallamano): «Mi preme evidenziare la cavalcata trionfale del campione del mondo di bocce Gianluca Formicone che ha coronato una lunga carriera di successi».

Enzo Imbastaro (presidente regionale Coni): «In attesa delle emozioni olimpiche del 2020 voto Gianluca Formicone, bravo a conseguire l'ultimo alloro che gli mancava in carriera».

Sabatino Aracu (presidente nazionale sport rotellistici):

«Con grande piacere sottolineo il trionfo di Asja Varani, oro mondiale nel giro sprint su strada e orgoglio di tutta la federazione».

Germano D'Arcangeli (allenatore Roseto Sharks basket):

«Peccato per la promozione sfumata dell'Amatori Pescara ma resta scolpita indelebile la vittoria della squadra e del suo tecnico».

Paolo De Angelis (direttore generale Famila Schio basket):

«Stefano Rajola è stato l'artefice principe della vittoria ai play off dell'Amatori Pescara che stava per tornare in A2 maschile di basket a distanza di 33 anni».

Consuelo Mangifesta (ex pallavolista): «Il terzo posto al giro di boa della Sieco Impavida Ortona in A2 maschile di volley è di buon auspicio per un girone di ritorno foriero di soddisfazioni».

Vincenzo Marinelli (presidente onorario Pescara calcio): «Per fare il calciatore ci vuole la testa e Marco Verratti sta dimostrando di averne tanta. Speriamo faccia un grande europeo».

Giulio Trevisan (patron Chieti calcio): «Un orgoglio per la città di Chieti è Giulio Ciccone che vince a braccia alzate la 6ª tappa del Tour de France dopo una fuga lunghissima».

Fabio De Vincentiis (presidente Lanciano calcio): «Regalo la preferenza a Dario Cataldo che ha vinto la sua prima tappa al Giro d'Italia di ciclismo dopo 12 anni di carriera professionistica».

Gianni Paris (presidente Avezzano calcio): «Plaudo al trionfo di Asja Varani nel pattinaggio. Chi vince negli sport cosiddetti minori merita sempre un encomio speciale».

Filippo Antonelli (direttore sportivo Monza calcio): «Preferisco chi si mette in luce negli sport individuali e Gianluca Formicone ha vinto un mondiale di bocce strepitoso».



©RIPRODUZIONE RISERVATA