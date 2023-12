Futsal Finals, si assegnano Coppa Italia e Coppa Abruzzo

MONTESILVANO. Torna, nella sua veste migliore, la grande festa del futsal abruzzese. Una settimana di partite spettacolari al Palaroma di Montesilvano, con il meglio del Calcio a 5 regionale, da martedì 2 gennaio fino a domenica 7, con le Final Eight E Final Four di tutte le categorie. Le Futsal Finals rappresentano un momento straordinario della stagione agonistica del futsal regionale: dai tornei apicali, la C1 maschile e la C femminile, che cercano il trofeo che vale l’accesso alle fasi nazionali e dà la chance di arrivare nelle categorie superiori, a quelli di C2 e D, per finire con i campionati giovanili Under 15, Under 17 e Under 19. Con una grande novità: la Coppa Abruzzo Under 15 Femminile, categoria che il Comitato ha lanciato a partire da questa stagione, con ottimi risultati fino a questo momento.

Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, un Futsal Day tutto al Femminile, con la finale delle Under 15 e le semifinali della Coppa Italia di C Femminile. In serata le semifinali della C1 maschile. Sarà premiata, anche quest’anno, una Futsal Legend abruzzese (l’anno scorso il riconoscimento andò a Francesca Salvatore, attuale ct della Nazionale Femminile). Domenica 7 gennaio tutte le altre finali, dalle giovanili fino alla C1.

“Sono davvero molto felice di tornare a vivere questo momento magico con le nostre società – ha detto il responsabile del Calcio a 5 del Comitato regionale LND, Salvatore Vittorio –. Devo dire grazie al Comitato regionale, in particolare al presidente Memmo e all’intero direttivo, per aver da subito creduto in questa iniziativa. Ringrazio tutte le società, per la voglia dimostrata in questi mesi di esserci e per aver condiviso con noi il percorso per arrivare all’evento. E infine ringrazio il Comune di Montesilvano e la società Montesilvano Futsal, che gestisce l’impianto del Palaroma e si è messa a disposizione per concederci la struttura per l’intera settimana garantendo lo svolgimento dell’evento nelle migliori condizioni. Sono sicuro che saranno giorni di spettacolo e di emozioni, come nella tradizione del nostro amato futsal e delle nostre splendide società. Quest’anno abbiamo anche la ciliegina sulla torta del torneo Femminile Under 15, categoria appena nata, ma di cui andiamo particolarmente fieri, essendo il chiaro segnale che questo Comitato intende dare al movimento: guardare al futuro, alla crescita, all’inclusione e agli interessi dei giovani atlete e atleti”.