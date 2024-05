Giovane spadista teatina scrive la storia: è campionessa d'Italia under 20

Primato per l'Abruzzo dal mondo della scherma: Bianca Falcone del Circolo Teate Scherma vince il Campionato Nazionale Gold Giovani. È tutto l'Abruzzo a salire sul gradino più alto del podio insieme a Bianca Falcone nel Campionato Nazionale Gold Giovani di Spada.

La spadista del Circolo Teate Scherma ha conquistato l'oro nella competizione nazionale Under 20 a Riccione nella giornata di ieri, regalando a Chieti il suo primo titolo italiano nella scherma proprio nel giorno in cui la città festeggia i 3204 anni. Una gara al top, quella condotta dalla spadista classe 2008 che, da Cadetta secondo anno (Under 17), si era guadagnata il diritto di competere anche nella categoria superiore dei Giovani (Under 20) lo scorso aprile ad Ariccia, conquistando la medaglia d'oro nella qualificazione interregionale Abruzzo-Lazio.

Prima nella classifica parziale dopo un girone in cui ha riportato la vittoria in ogni assalto disputato, Bianca Falcone ha ottenuto un bye nel primo turno, quello delle 128, e ha scalato poi la classifica imponendosi assalto dopo assalto. 15-8 nelle 64, 15-12 nelle 32, 15-10 nelle 16 e 15-13 nei quarti di finale i risultati che le hanno permesso di puntare alla medaglia d'oro.Un finale di gara al cardiopalma: 10-9 il risultato in semifinale contro Arianna Agata del Club Scherma San Nicola e 11-10 su Mariacarolina Chiarolanza del Club Scherma Formia in finale, i risultati che le permettono di mettere al collo il metallo più prezioso. Un'impresa dal valore storico: è la prima volta che l'Abruzzo conquista un titolo nazionale nella specialità della Spada, nonché la prima volta che la città di Chieti ottiene un oro nazionale nella disciplina della scherma.

"Sono molto orgoglioso del risultato di Bianca", commenta Danilo Falcone, direttore tecnico del Circolo Teate Scherma: "Questa bella vittoria è frutto di un percorso che abbiamo fatto tutti insieme, giorno dopo giorno, da quando lei è entrata in sala scherma all'età di 5 anni. Tanto lavoro, cuore e il grande coraggio che la contraddistinguono le hanno permesso di portare a casa il primo titolo nazionale della storia abruzzese nell'arma della Spada. Sono soddisfazioni che rendono semplicemente tanto felici". In conclusione, un Campionato Nazionale Gold da incorniciare per l'Onda Verde Teate Scherma: presente con due atlete, entrambe classe 2008 (Under 17), torna a casa con la medaglia d'oro di Bianca Falcone e il 14° posto di Arianna Bevilacqua. Già qualificata nella categoria di appartenenza, Bianca Falcone disputerà ora i Campionati Nazionali in programma a Genova per fine maggio anche nelle Giovani.