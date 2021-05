Giro d'Italia LIVE: tappone di montagna Castel di Sangro - Campo Felice / PERCORSO E STRADE CHIUSE

L'AQUILA. Oggi (domenica 16 maggio) si corre la nona tappa del Giro d'Italia Castel di Sangro - Campo Felice (Rocca di Cambio) di 158 chilometri è la tappa attesa da tutti i corridori che puntano alla conquista del Giro per salite da affrontare e dislivello di ben 4.000 metri da mettere nelle gambe.

La partenza da Castel di Sangro è inedita nella storia del Giro con ritrovo alle 10,55 in corso Vittorio Emanuele, la sfilata a turno delle squadre partecipanti. La partenza ufficiosa alle 12,15 e il via agonistico della tappa alle 12,25 dopo un trasferimento di 4800 metri per uscire dal centro cittadino di Castel di Sangro. L’arrivo è previsto tra le 17 e le 17,30.

È il primo vero tappone di montagna del Giro 2021 con pochi metri di pianura, pendenze severe, salite dure e molto lunghe collocate in cima ai gran premi della montagna di Passo Godi (1556 metri), Forca Caruso (1107) e Ovindoli (1457 metri). A movimentare la corsa anche i due traguardi volanti di Celano e di Rocca di Cambio paese. La resa dei conti finale sull’ascesa conclusiva che porta all’inedito traguardo della stazione sciistica di Campo Felice, a quota 1655 metri, con gli ultimi 1800 metri lungo una strada sterrata.

Rocca di Cambio è già stata sede di quattro arrivi di tappa della corsa rosa: 1965 vittoria di Luciano Galbo, 1966 il tedesco Rudi Altig, 1968 lo spagnolo Luis Pedro Santamarina e nel 2012 Paolo Tiralongo (ultimo corridore italiano in ordine temporale a vincere una tappa del Giro in Abruzzo).

Il percorso della nona tappa del Giro d'Italia

IL PERCORSO. La nona tappa del Giro d'Italia parte ufficialmente alle 12,25 dopo l'uscita dal centro abitato e attraversa i comuni di Alfedena, Colle della Croce, Barrea, Villetta Barrea, Passo Godi, Scanno, Villalago, Anversa degli Abruzzi, Bv. di Cocullo, Fonte Ciarlotto, Goriano Sicoli, Castel di Ieri, Forca Caruso, Collarmele, Celano, Ovindoli, Rovere, Rocca di Cambio e Campo Felice. L’arrivo è previsto tra le 17 e le 17,30.

STRADE CHIUSE. Lungo il percoso le strade vengono generalmente chiuse fino a tre ore prima del passaggio dei ciclisti. A Castel di Sangro in particolare il Comune ha approvato le seguenti modifiche temporanee della viabilita nel centro urbano. Fino alle ore 15 senso unico in via Umberto I con direzione di marcia via XX Settembre; via Fosso La Pietra a senso unico direzione di marcia via XX Settembre, via Lear senso unico con direzione di marcia via Ponte Nuovo. In via XX Settembre obbligo di svolta a sinistra allezza civico 132 direzione via Ponte Nuovo; in via Cavalieri di Malta obbligo di svolta a destra lungo via Dell'Unita D'ltalia; in via Vittorio Colonna obbligo di svolta a sinistra lungo viale Zittola allezza Gtilty; in via Leone obbligo di svolta a sinistra incrocio via N. Mancini Divieto di accesso in via Michetti dall'incrocio con via Panoramica; in via N. Mancini dall'incrocio con via Paradiso (Hotel il Lavatoio) in via Porta Napoli incrocio con via Vittorio Colonna. Divieto di sosta e transito (con rimozione forzata) fino alle ore 18 in piazza Plebiscito; piazza Vll novembre; balconata superiore; piazza Teofilo Patini, largo Principessa Maria D'Avalos; corso Vittorio Emanuele incrocio via Concerie; via Concerie; divieto di sosta e transito (con rimozione forzata) fino alle ore 15 in via Porta Napoli e fino all'incrocio con rotonda via Numicia, via Umberto l, Via Balzano, Piazzale Cardillo, via Peschiera, via Colonna, via Teofilo Patini; via Sangro da via Cavalieri di Vittorio Veneto a via Vittorio Colonna, parcheggio scuola primaria, via Largo Caduti di Guerra. ln Via Porta Napoli vietata la sosta dalle ore 20,30 fino alle 15 .

IL GIOIELLO DEL GIRO. In occasione della tappa Castel di Sangro - Campo Felice, è stata presentata la "Presentosa del Giro", gioiello realizzato da Luca Gualtieri e dalla sua collaboratrice Daniela Tabacco. Luca Gualtieri è un artigiano dei metalli preziosi e discende da una delle famiglie storiche dell'arte orafa di Scanno. La Presentosa del Giro fa parte di una linea di gioielli chiamata "le Minute d'Abruzo"ò, una serie di Presentose, gioiello tipico della tradizione orafa di Scanno, ispirata ai luoghi e ai monumenti più caratteristici della terra d'Abruzzo.

