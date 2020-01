Idee Eramo e Armenteros, ma il Pescara non è convinto 

PESCARA. Il calciomercato è iniziato ufficialmente da 48 ore e il Pescara sta studiando le mosse da piazzare. I biancazzurri dovranno prendere un bomber in grado di aumentare l’incisività offensiva. Attualmente, aspettando il rientro (a fine marzo) di Tumminello, nel reparto offensivo ci sono tre pedine: Maniero, Borrelli e Brunori. Quest’ultimo è destinato a fare i bagagli (Avellino e Reggiana spingono) e la società del presidente Sebastiani sta cercando una pedina da piazzare al suo posto. Qualche giorno fa il Benevento capolista ha offerto al Delfino Samuel Armenteros. Il 29enne attaccante svedese in Campania ha trovato poco spazio e vorrebbe cambiare aria, considerando anche che a breve Pippo Inzaghi, il tecnico dei giallorossi, potrebbe abbracciare Gabriele Moncini della Spal.

Armenteros è stato proposto, ma il Pescara al momento non è convinto e sull’attaccante ci sono anche gli occhi di Crotone e Chievo. La punta dei sanniti per caratteristiche si sposerebbe bene con il gioco di Zauri, tuttavia i biancazzurri vorrebbero mettere le mani su un profilo diverso, specie per quanto riguarda la voce “gol realizzati”. Per questo motivo il sogno proibito, e quasi impossibile, è il ritorno di Leonardo Mancuso. L’Empoli potrebbe sacrificare il bomber milanese o, in subordine, Stefano Moreo, altro profilo che fa gola al Delfino. «Il Pescara è uno dei club che sta seguendo Moreo», hanno fatto sapere Pioti e Fronti, gli agenti del centravanti ex Teramo e Palermo. Sempre vivo l’interesse per Luca Vido dell’Atalanta, attualmente in prestito al Crotone, e, soprattutto, per Simone Palombi, 23enne attaccante in uscita dalla Cremonese ma di proprietà della Lazio. Palombi, al momento, è la pista più semplice. Sondato (a vuoto) l’ariete Milan Djuric della Salernitana. Il club campano non vuole farlo partire.

Non solo attaccanti nel mirino dei ds Repetto e Bocchetti. Se dovesse capitare l’occasione, infatti, in mediana potrebbe arrivare un vice Palmiero e, forse, un terzino sinistro. Per quanto riguarda il centrocampo, l’Entella, che ha fatto dei sondaggi per Brunori, potrebbe cedere Mirko Eramo, 30 anni, che dovrebbe essere messo nella lista dei partenti. Al Pescara è stata proposta questa idea, magari valutando anche un possibile scambio con Brunori. Il Delfino, però, vorrebbe aspettare prima di piazzare un colpo a centrocampo, visto che il reparto è molto affollato.

Oltre agli acquisti, i biancazzurri devono sistemare anche i rinnovi di contratto. Del Grosso, Campagnaro, Bruno, Farelli, Vitturini, Maniero e Ciofani hanno il contratto in scadenza al 30 giugno, ma solo gli ultimi tre hanno qualche chance di rinnovo. Ciofani e Maniero sono i casi più delicati, visto che sono potenziali titolari (specie il primo) e dovrebbero trovare una soluzione contrattuale entro la fine di gennaio, visto che andrebbero a scadenza a fine campionato. La società, però, al momento non sta facendo valutazioni in tal senso.

