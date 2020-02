Il club aspetta Matri. Clemenza: «Pescara, finalmente sono qui» 

PESCARA . Non si sblocca l’ingaggio di un attaccante svincolato. Il primo nome della lista resta quello di Alessandro Matri, 35 anni, che una settimana fa ha risolto il contratto con il Brescia. La punta è in attesa di una chiamata dalla A (Spal) e le speranze di vederlo in maglia biancazzurra non sono molte. Altri profili (Bojinov, Martins o Weiss) non convincono la dirigenza che a questo punto aspetterà la prossima settimana per cercare una soluzione scandagliando anche il mercato estero. Dopo l’addio di Brunori e il grave infortunio di Pucciarelli, c’è l’urgenza di rinforzare il reparto avanzato. Intanto, ieri c’è stato un cambio di programma in vista della trasferta di domenica (ore 15) contro l’Entella.

Domani mattina la squadra avrebbe dovuto sostenere la rifinitura a Coverciano, invece si è deciso che l’ultimo allenamento della settimana si svolgerà al Vestina (domani alle 10) e all’ora di pranzo la comitiva partirà in pullman alla volta di Chiavari. Legrottaglie dovrà scegliere il sostituto dello squalificato Palmiero. Quasi sicuramente, al suo posto giocherà Kastanos. In mediana, insieme al cipriota, sulle fasce Zappa a destra e uno tra Del Grosso e Crecco a sinistra, mezze ali Memushaj e Melegoni, anche se la maglia di quest’ultimo è insidiata dal nuovo arrivato Luca Clemenza. «Legrottaglie mi sta provando in posizione di mezzala sinistra», afferma il 22enne in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, «mi piace questo ruolo, ho la possibilità di giocare tanti palloni e sfruttare le mie capacità di inserimento». Clemenza è un trequartista mancino che in passato ha giocato anche esterno offensivo o seconda punta. Nella stagione in corso, con la Juve under 23, il tecnico bianconero Pecchia lo ha schierato pure playmaker. Clemenza non vede l’ora di debuttare con il club che lo corteggiava da qualche anno. «Sono felicissimo di essere qui, il Pescara mi voleva da tempo e ora spero di dare un contributo importante. Siamo una squadra molto forte e mi aspetto un finale di stagione ad alti livelli».

Nel 3-5-2, davanti a Fiorillo, in difesa Bettella, Drudi e Scognamiglio, in attacco confermato il tandem composto da Maniero e Galano. Oltre a Palmiero, assenti gli infortunati Pucciarelli, Busellato, Balzano, Tumminello, Chochev, Campagnaro e Di Grazia.

Il Pescara in Canada. Al via la prima tappa di avvicinamento per l’espansione del brand Pescara calcio in terra canadese in collaborazione col Cram (Consiglio regionale abruzzesi nel mondo) Abruzzo. Da oggi fino a venerdì prossimo i rappresentanti del Delfino, Biagio Corrente e Marco Arcese, saranno a Toronto per pianificare l’organizzazione di una tournée della prima squadra nel mese di giugno. Il programma estivo prevede eventi sportivi, incontri istituzionali, un camp Academy Pescara Calcio e incontri commerciali tra partner del club e realtà locali volti a far conoscere il marchio Pescara calcio e le potenzialità della Regione Abruzzo.



