Il Pescara stringe per Omeonga, intanto arriva Riccardi

PESCARA. Entro stasera il Pescara prova a chiudere per il centrocampista Stephane Omeonga, classe 1997, rientrato al Genoa per fine prestito dopo la parentesi di pochi mesi con l’Hibernian.

Intanto al Delfino approda dalla Roma il giovane Alessio Riccardi. Lo ha detto il presidente della società abruzzese, Daniele Sebastiani, intervenendo ai microfoni dell'emittente CalcioNapoli24 TV. «Ho un accordo con la Roma per Riccardi - ha rivelato -. Abbiamo già stabilito tutto, penso che i primi giorni della prossima settimana il ragazzo sarà a Pescara».

Altri due giovani interessanti potrebbero arrivare proprio dal Napoli: « Tutino e Palmiero? Ieri sono stato a Castel di Sangro e ho parlato con De Laurentiis per qualche ragazzo. Intanto ci sarà un'amichevole con il Napoli: nasce dal fatto che loro avevano il bisogno di fare un match impegnativo prima del campionato. Ci è stato chiesto e abbiamo subito accettato (venerdì prossimo al San Paolo n.d.r.)».

Omeonga, 23anni, belga arriverà a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale. Dopo aver chiuso con Omeonga, il Delfino prova a definire il riscatto di Grigoris Kastanos dalla Juve.

Dalla Roma, inoltre, può arrivare anche il terzino sinistro Riccardo Calafiori, classe 2002.

Nel vertice di Castel di Sangro, il Napoli ha proposto 4 giocatori al Pescara. Il primo è Amato Ciciretti, 27 anni, esterno offensivo che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Empoli. L’ex attaccante di Parma e Benevento a gennaio è stato vicino al Perugia di Oddo. L’altra pista (difficile) riguarda il possibile ritorno di Luca Palmiero. Il centrocampista classe 1996 vorrebbe tornare a Pescara e finora ha preso tempo con le altre società che lo hanno cercato. Il terzo giocatore proposto dal Napoli è Zinédine Machach, classe 1996, fantasista francese di origini marocchine ed algerine. L’ultimo campionato lo ha disputato in prestito al Cosenza e negli passati ha vestito anche le maglie di Carpi e Crotone. L’anno scorso in Calabria ha collezionato 18 presenze e realizzato un gol. L’ultimo giocatore proposto al Pescara è Franco Ferrari. L’attaccante argentino nella passata stagione ha iniziato a Bari, società satellite di proprietà del presidente De Laurentiis, e poi a gennaio è passato al Livorno. Entro qualche giorno, forse dopo una riunione di mercato che potrebbe esserci oggi pomeriggio, il Pescara dà una risposta al Napoli. Entro sabato il Delfino spera di portare in ritiro almeno 3-4 volti nuovi. Il primo sarà Mirko Valdifiori (c’è già l’accordo biennale) e poi il terzino Francesco Zampano. Con quest’ultimo è stata trovata l’intesa per il nuovo contratto, però manca il placet del Frosinone che non può cedere il 27enne laterale a costo zero perché deve ancora ammortizzare per oltre 600mila euro il cartellino del giocatore che due anni fa è stato acquistato dall’Udinese. Va trovata la formula e molto probabilmente sarà quella del prestito con obbligo di riscatto. (l.d.m.)

