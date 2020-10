Il Pescara va a picco in laguna

Due vittorie del Pescara nei dodici precedenti al Penzo di Venezia. Il primo colpo nella prima storica sfida datata 19 dicembre 1948 in serie B: 1-2 con reti biancazzurre di Coccia e Rinaldi. A distanza di 44 anni, il 23 febbraio 1992, nuovo successo pescarese con lo stesso punteggio grazie alle marcature di Pagano e Dicara. Da allora cinque sconfitte e altrettanti pareggi, l'ultimo dei quali (1-1) lo scorso 13 luglio con vantaggio veneto di Firenze e pari abruzzese ad opera di Zappa. Il Pescara è imbattuto in terra lagunare da 16 anni: 2-0 per i padroni di casa il 15 febbraio 2004. Biancazzurri tra pochi minuti in campo, ecco le formazioni:

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Vacca, Fiordilino, Maleh; Aramu; Jhonsen, Forte. A disposizione: Pomini, Carotenuto, Felicioli, Ferrarini, Marino, St. Clair, Svoboda, Bjarkason, Crnigoj, Rossi, Serena, Taugourdeau, Di Mariano, Capello, Karlsson. Indisponibili: Bocalon e Cremonesi. Allenatore: Zanetti.

PESCARA ( 4-3-2-1): Fiorillo; Balzano, Drudi, Bocchetti, Nzita; Omeonga, Diambo, Memushaj; Galano, Riccardi; Capone. A disposizione: Alastra, Radaelli, Masciangelo, Scognamiglio, Jaroszynski, Ventola, Guth, Valdifiori, Fernandes,Busellato, Belloni, Arlotti, Bocic. Allenatore: Oddo.

Arbitro: Maggion i, di Lecco.

Reti: Aramu (pt, 45+1); Forte (st, 2'); Maleh (81')

48’ st Karlsson

@RIPRODUZIONE RISERVATA